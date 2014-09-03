وزير التربية يرعى الحفل السنوي لبرنامج «إنجاز السعودية»

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز الثلاثاء القادم الموافق 14 من ذي القعدة الحالي فعاليات الحفل السنوي لبرنامج «إنجاز السعودية» لعام 1435ه تحت عنوان «إعداد الشباب السعودي كقادة للغد في عالم ريادة الأعمال» وذلك في فندق الهيلتون في محافظة جدة بحضور معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البرنامج عبدالكريم أبو النصر أن الحفل السنوي للبرنامج خطوة تعكس الاهتمام الحكومي في قطاع التعليم وبناء مجتمع المعرفة خاصة في ظل تواجد 3 وزراء بمشاركة واسعة لقطاعات تعليمية لوضع استراتيجيات جديدة لهذا القطاع الحيوي مشيراً إلى أن الحفل الذي يرعاه سمو وزير التربية والتعليم يهدف إلى استعراض أهم إنجازات الشباب من خلال مبادرات برنامج «إنجاز السعودية» وإظهار أفضل الممارسات لمساندة المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل بحضور وزراء التربية والتعليم والعمل والتجارة والصناعة ومسؤولي إدارات التربية والتعليم في 25 منطقة تعليمية بالمملكة إضافة إلى أكاديميين ورواد أعمال وممثلين للقطاع الخاص.وثمن أبو النصر الرعاية الكريمة لسمو وزير التربية والتعليم مشيدا بالدعم الذي وجده برنامج "إنجاز السعودية" من سموه لإنجاح مساعي الحفل الذي يأتي من منطلق اهتمامه لتطوير التعليم في السعودية وحرصه على تمكين الشباب السعودي للوصول إلى العالم الأول.

وأعرب عن شكره لدعم وتعاون الوزارات والقطاعات المشاركة في الحفل من أجل إنجاح المساعي المشتركة مبيناً أن البرنامج يعمل بالتعاون مع قطاعات مختلفة على تقديم أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز قدرات الشباب وإدماجهم في عملية تنمية المجتمع المحلي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبرنامج «إنجاز السعودية» نائل سمير فايز، إن الحفل يسعى إلى دعم الكفاءات الوطنية من خلال الاحتفال بخريجي برنامج إنجاز السعودية من مبادرة ال 1000 شركة وتكريم رعاة المبادرات وشركاء التطوع المؤسساتي إضافة إلى التعريف بأدوار البرنامج وإنجازاتها لهذا العام والتي تصبو إلى تعزيز مهارات الشباب السعودي ودعم تنافسيتهم في عصر اقتصاد المعرفة.

يذكر أن برنامج «إنجاز السعودية» يعمل مع شركات القطاع الخاص السعودي ووزارة التربية والتعليم والجامعات والمتطوعين ومسؤولي المدارس والشباب على إيجاد وسائل لإيجاد الوعي ونشر ثقافة التطوع وبناء القدرات لتنفيذ برامج برنامج إنجاز السعودية على مستوى المملكة ووصول برامجها إلى 250.000 طالب سنوياً في السعي لتعزيز مستقبل الشباب السعودي وإعدادهم للانضمام إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تزويدهم بالمهارات في كل مكان.