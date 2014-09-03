د. آل مفرح: من المؤسف أن يكون بين المقبوض عليهم ممن لم يقدروا للدولة مد يد التسامح والعفو

ثمن عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح الإنجاز الأمني الذي حققه رجال وزارة الداخلية من خلال العمليات الاستباقية بالقبض على من يسعون للقيام بأعمال إرهابية داخل وخارج المملكة.

وقال في تصريح ل"الرياض": تمثل هذه المداهمة والعملية الناجحة للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المدى الذي وصل إليه مستوى التلاحم بين المواطن ورجل الأمن، وتؤكد بفضل الله يقظة رجال الأمن ومتابعتهم الدقيقة لتحركات هذه الفئة، ويعزى كذلك لخبرتها التراكمية وحسن تدريبها وتأهيلها للتعامل مع الإرهاب وقضاياه.

كما أن الجهات الأمنية استثمرت أوعية التواصل الاجتماعي التي قد تكون ساهمت ولعبت دوراً مهمًا في المتابعة واثبات القرائن تجاه تلك الفئة الضالة، ويؤسفني أن يكون جل المقبوض عليهم من السعوديين ومن أرباب سوابق مماثلة لم يقدروا للدولة مد يد التسامح والعفو التي امتدت لهم في قضاياهم السابقة ضمن برنامج الدولة الإصلاحي، إلا إنه يبدو إن الفكر الضال قد تمكن منهم ولن يستطيعوا التخلص منه ومن مسبباته إما لغايات كبيرة أو لضغوط اقرأنهم؛ وبهذا فالبتر هو آخر الحلول تمشياً مع الأمر الملكي الكريم في هذا الخصوص.

وأضاف آل مفرح هذا الانجاز الأمني يؤكد إن هناك خلايا نائمة تلزمنا اتخاذ الحيطة والحذر منها ومن المتعاطفين معها، واعتقد إن هذه الخلايا ما زالت بيننا ويمكن أن تظهر إذا حان لها وقت للتنفيذ لاقدر الله علما أن رجال الأمن سيصلون لهم قبل تحقيق أهدافهم بمشيئة الله تعالى، وهي الآن تؤثر في الناشئة بشكل سريع استغلالاً لحاجتهم أو لحداثة أعمارهم لحب هذه الفئة في العادة للمغامرة والاكتشاف، أو لثقة الصغار بهم خصوصاً إذا كانوا من الأقرباء، وتعمل هذه الفئة من خلال التشكيك في الثوابت أو من خلال التكفير لولي الأمر والعلماء والعمل على إفساد العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو تلمس بعض الهموم والقضايا المجتمعية التي قد تجد لها طريق إلى نفوس الأتباع. وعلينا مسؤولية عظيمة كل فيما يخصه، المنزل من خلال المتابعة اللصيقة للتغيرات التي قد تحدث على الأبناء، ماذا يتابعون من برامج على الشبكة وأوعية التواصل الاجتماعي، من هم أصدقاؤهم، وأين يقضون أوقات فراغهم؟، وعلى الأسر حال حدوث ذلك التغيير الإبلاغ عنه وطلب المساعدة لتصحيح المسار. والمجتمع بشكل عام والمسجد بشكل خاص حيث يتطلب أن يقوم الأئمة بتوعية المجتمع عن أضرار مثل هذه الفئة وغاياتها والعواقب الشرعية والاجتماعية والاقتصادية من دعوتها. وكذلك الجيران والأقرباء والأصدقاء ينبغي أن يقوم كل واحد منهم بدوره التوعوي والرقابي على تصرفات الشباب ورواد المسجد وإبعادهم عن هذه الفئة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه لأي شخص مهما كان، وكذلك المدرسة المحضن المهم والتي يمكن لها التعامل مع بعض العبارات والايمائات التي قد تصدر من بعض الطلاب وتحليلها والتعرف على مصدرها والإبلاغ عنها لتصحيحها ومسار من صدرت منه والتي قد تكون في البداية عفوية.

ويضيف آل مفرح، هناك ادوار رئيسية لاحتضان واحتواء الطلبة (بنين وبنات) في أنشطة جاذبة تبعدهم عن جلساء السوء و توجههم لاستثمار أوقات فراغهم بشكل أمثل، وتقع مسؤولية ذلك على المعلم والمعلمة في تعزيز ثقافة الأمن والأمان وأهمية الالتفاف حول ولي الأمر والبعد عن بؤر الشر والفتن مهما كان مصدرها، وبصفة عامة فالجميع تقع عليهم المسؤولية حيث هذه مسؤولية وطنية مشتركة وعلينا أن ندرك خطط المفسدين والحساد الذين يتربصون بنا وبأمننا واستغلال فلذات الأكباد ليكونوا حطباً لنار حرب ضروس الكل فيها خسران، حيث الإرهاب لا عرق ولا دين ولا وطن له. ومن هذا المنطلق تقع علينا وحدنا حماية ديننا ومقدساتنا ووطننا من كل مفسد وضال، وعلينا فقط أن نتلفت يمينا وشمالاً لنرى ماذا خلفه الإرهاب على الأوطان والديار والبشر لنعتبر ونحمد الله على نعمة الأمن والأمان لبلادنا.