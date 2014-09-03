أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عامل يدفع حياته ثمن محاولة انقاذ طفل من الغرق بسوهاج‎

Google+ Print
عامل يدفع حياته ثمن محاولة انقاذ طفل من الغرق بسوهاج‎ عامل يدفع حياته ثمن محاولة انقاذ طفل من الغرق بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر اخطار من مركز شرطة جرجا بغرق أحد الأشخاص بالترعة بناحية مزاتا والشيخ جبر- دائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين أن أثناء قيام أحمد حسن أحمد رسلان سن 21 عامل – ويقيم بذات الناحية بإنقاذ أحد الأطفال من الغرق بالترعة عقب استغاثته ولعدم إجادته السباحة غرق بها بسؤال أشرف عبد الشكور عبد اللطيف سن 36 عامل – ويقيم شارع المشتل – بندر جرجا [ نجل خال المتوفى ] أيد ما جاء بالفحص ونفي وجود شبهة جنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وأفاد أن سبب الوفاة ” إسفكسيا الغرق ” ولا توجد شبهه جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تحرر عن ذلك المحضر رقم 2740 إداري المركز لسنة 2014 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا