عامل يدفع حياته ثمن محاولة انقاذ طفل من الغرق بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر اخطار من مركز شرطة جرجا بغرق أحد الأشخاص بالترعة بناحية مزاتا والشيخ جبر- دائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين أن أثناء قيام أحمد حسن أحمد رسلان سن 21 عامل – ويقيم بذات الناحية بإنقاذ أحد الأطفال من الغرق بالترعة عقب استغاثته ولعدم إجادته السباحة غرق بها بسؤال أشرف عبد الشكور عبد اللطيف سن 36 عامل – ويقيم شارع المشتل – بندر جرجا [ نجل خال المتوفى ] أيد ما جاء بالفحص ونفي وجود شبهة جنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وأفاد أن سبب الوفاة ” إسفكسيا الغرق ” ولا توجد شبهه جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تحرر عن ذلك المحضر رقم 2740 إداري المركز لسنة 2014 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة