عطر My Burberry أحدث وأهّم عطر من Burberry

بيروت- سيدتي نت

ستطلق علامة Burberry التجارية هذا الشهر أهمّ وأحدث عطر حتى اليوم تحت اسمMy Burberry يستقي العطر وحيه من حديقة لندنية بعد المطر، وبالتالي يأخذ My Burberry اسمه من الطريقة العاطفية التي يشير إليها الناس إلى معطفهم من علامة Burberry . ونظراً إلى أنّ الرائحة هي التعبير المطلق عن ماضي العلامة ومستقبلها.

إنّ العطر ثمرة تعاون جمع بين رئيس الإبداع والرئيس التنفيذي لبربري كريستوفر بايلي والعطار المشهور فرانسيس كوركديجيان، فإن عطر My Burberry عطر زهري عظيم مع لمسة غير متوقعة، كما وأن رائحته تبعث على الثقة بالنفس والرقي، في الوقت ذاته.

يعلق فرانسيس كوركديجيان قائلاً: "قدمنا عطراً زهرياً رائعاً مصنوع بشكل جميل خاص بعلامة بربري – لكي يصبح المرافق المثالي لمعطف بربري الشهير".

سيطلق عطر ماي بربري الجديد عالميًاً عبر حملة تضمّ أيقونات الموضة البريطانيات العالميات كيت موس وكارا ديلفين، في دعاية تظهرهما معاً للمرة الأولى.

فضلاً عن العطر، سيتم إطلاق عدداً من القطع والأكسسوارات الجاهزة، فضلاً عن طلة مكياج مكرسة للعطر وتتمحور حول المعطف الايقوني بالتزامن مع إطلاق عطر ماي بربري، لإظهار قدرة العلامة الفريدة من نوعها على جمع عالمي الموضة والجمال.