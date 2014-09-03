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مسجل خطر يقتل طالب باشمون والاهالى ينتقمون باحراق منازل عائلته وضبط 4 أشخاص بالمنوفية

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مسجل خطر يقتل طالب باشمون والاهالى ينتقمون باحراق منازل عائلته وضبط 4 أشخاص بالمنوفية مسجل خطر يقتل طالب باشمون والاهالى ينتقمون باحراق منازل عائلته وضبط 4 أشخاص بالمنوفية

أرشيفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من السيطرة على مشاجرة بالاسلحة النارية بقرية سملاى التابعة لمركز أشمون ومقتل طالب وقيام اهالى المجنى عليه باشعال النيران بمنزل عائلة المتهم واشقائه وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث أشمون بنشوب مشاجرة بالاسلحة النارية بقرية سملاى ووجود متوفى .

وبانتقال قوات الشرطة تبين مصرع مصطفى أمين أبو سليمان 22 سنة طالب بعد إصابته بطلق نارى من الخلف وبالفحص نشوب مشاجرة بين كلا من عمرو أدهم زلمة 25 سنة مسجل شقى خطر ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا مخدرات وذخيرة وسلاح والمجنى عليه ونجل عمه وائل سعودى سعيد لنزاع على قطعة أرض زراعية قام على اثرها الاول بالاستعانة ببعض الاشخاص والاسلحة النارية وقاموا بالتعدى على المجنى عليه وأسرته .

وتم ضبط المتهم وكلا من محمود حميدة إبراهيم 16 سنة عاطل وأشرف رجب سالم 32 سنة مسجل شقى خطر وهانى صلاح سالم 21 سنة عاطل وعادل محمد على عجوة 34 سنة عاطل ومقيم شنوان سبق إتهامه فى 4 قضايا وتم ضبط بحوزتهم 3 بنادق ألية و7 خزينة أسلحة و23 طلقة .
> وتجمع أهالى المجنى عليه أمام منزل المتهم وأشعلوا النيران بمنزله و3 منازل لاعمامه المحبوسين وتم إخمادها بمعرفة قوات الحماية المدنية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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