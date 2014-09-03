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منصور العور: دلالة واضحة على صحة استراتيجية الحكومة

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منصور العور: دلالة واضحة على صحة استراتيجية الحكومة منصور العور: دلالة واضحة على صحة استراتيجية الحكومة

قال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية إن حصول الإمارات على المركز الأول إقليمياً والثاني عشر عالمياً في تقرير التنافسية العالمية يعكس مستوى النمو والتقدم الذي حققته الدولة في مختلف المجالات، ودلالة حقيقية على صحة مسار استراتيجية حكومة الامارات التي يرأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصحة التطبيق لعناصر هذه الاستراتيجية بالشكل الأمثل، فدولة الإمارات لا تطرح شعارات وإنما تعمل جادة على تحقيق أرقى الخدمات وهذا ما يميزها إقليمياً وعالمياً.

 وأضاف أن التطبيق السليم لاستراتيجية دليل كبير على الرؤية السليمة التي وضعت هذه الاستراتيجية واليوم الانجاز الذي حققته الامارات سوف ينعكس إيجابياً على تدفق المزيد من رؤوس الاموال الأجنبية للاستثمارات في دولة الامارات التي تملك بنية تحتية متقدمة جداً وبيئة استثمارية جاذبة.

 

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