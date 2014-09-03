عيسى الميدور: ترسيخ مكانتنا في الإبداع

هنأ المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشعب الإمارات بحصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عربيا و12 عالميا في تقرير التنافسية العالمية.

وأكد على أهمية هذا الإنجاز الذي سيعمل على ترسيخ مكانة الدولة في مجال التنافسية والإبداع، وخلق البيئة المعززة لهذا النهج المنبثق من توجيهات وفكر قيادتنا الرشيدة التي عودتنا على المراكز المتقدمة في كافة المجالات.

وقال الميدور إن هذا الإنجاز ليس غريباً على الدولة التي تحتفظ بسجل كبير من الإنجازات الإقليمية والعالمية في شتى الميادين الصحية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

ولفت مدير عام هيئة الصحة بدبي إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الإنسان الإماراتي.