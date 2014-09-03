صحيفة أمريكية: “داعش” أنزل أكبر هزيمة بنظام الأسد منذ بداية الثورة السورية

نقلت صحيفة “” الأمريكية أمس عن تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن تنظيم (داعش) أنزل أكبر هزيمة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ بداية الثورة عام 2011.

وقال التقرير إن تنظيم (داعش) استولي بالفعل على إقليم الرقة وربما يسيطر قريبا على محافظة دير الزور المجاورة لكن استيلاء التنظيم على مطار الطبقة العسكري يمثل أكبر خسارة استراتيجية لدمشق، حيث يرى أنها “أكبر هزيمة لقوات الأسد منذ بداية الثورة”.

ونقل التقرير عن جيفري وايت، المحلل العسكري، قوله “إن الجيش السوري لم يبذل الكثير من الجهود للحفاظ على مواقعه في الرقة وحمايتها.

وأوضح وايت، وهو ضابط سابق في المخابرات العسكرية الأمريكية، أنه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية دمر تنظيم (داعش) الجيش السوري والمليشيات التابعة للنظام في الرقة، بما في ذلك اللواء رقم 93 ومقر الفرقة رقم 17.

وقال التقرير “إن الهزيمة في الرقة لها تداعيات عسكرية كبرى فهي تمثل خسارة على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية وتثير تساؤلات حول عما إذا كان بوسع النظام حماية بعض المناطق الأكثر أهمية في الدولة ضد هجمات (داعش)”.

وقال وايت إن (داعش) أظهر قدرته على إجراء عمليات عسكرية واسعة باستراتيجية مخطط لها جيدا .. السيطرة الكاملة على الرقة قد تمكن التنظيم من توسيع سيطرته على شمال سوريا، بما في ذلك حلب”.

وأضاف التقرير “سيواصل (داعش) مواجهة النظام بتحديات ومازال يتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كانت قوات الأسد ستكون قادرة على الرد بشكل فعال في مناطق ذات أهمية أكبر مثل حلب وهي خط الاتصال بين حماة و دمشق نفسها”.

وقال التقرير إن انتصار (داعش) في الرقة قد يتمخض عنه نشر مزيد من المقاتلين في العراق. وأوضح أن الأسد فشل في إيقاف (داعش) عن طريق مزيج من الضربات الجوية والقصف على الأرض والذي أتى بثماره عندما استخدم ضد المقاتلين السنة المدعومين من الغرب ودول خليجية.

وأشار التقرير إلى أن الانتصار في الرقة مكن تنظيم (داعش) من كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة، ويتضمن ذلك دبابات معارك رئيسية وقطع مدفعية ومنصات إطلاق صواريخ وأسلحة مضادة للطائرات.

ورأى التقرير أن أكثر طريقة فعالة لإيقاف (داعش) تتمثل في جهد مشترك يتضمن قوات سورية مدعومة ومسلحة جيدا وقوى جوية أمريكية ومن قوات الحلفاء تعمل جميعها وفق استراتيجية بعيدة المدى متماسكة على أن تنفذ عمليات منسقة لإلحاق الهزيمة بمقاتلي (داعش) وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

أ ش أ