قومي المرأة بالاسكندرية ينظم ورش عمل فنية للسيدات

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالاسكندرية مؤخرا ورش عمل فنية تهدف إلى تعليم السيدات بعض الاعمال الفنية المتنوعة ومنها “البراويز, المرايا, بعض التحف الفنية المصنعة من بقايا السيراميك وهي المادة الخام غير المكلفة والتي توجد بالمنازل”.

شارك في أعمال الورشة الفنية ما يقرب من 30 سيدة من مركز خدمات مجمع أبيس و قرى باب العبيد بقرية أبيس 8 الرئيسية .

وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالاسكندرية الدكتورة بهية شاهين أن الورشة الفنية تأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتشجيع السيدات الريفيات على اكتساب المهارات تمهيدا للدخول في سوق العمل الحر من خلال المشروعات المتناهية الصغر بالمنزل.