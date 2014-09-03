بالصور..نقابة المهندسين تكرم أبناء اعضائها المتفوقين بالمنوفية

نظمت نقابة المهندسين بمحافظة المنوفية مساء اليوم، الثلاثاء ، حفل تكريم لأبناء أعضاء النقابة المتفوقين بمراحل التعليم المختلفة الابتدائية والاعدادية والثانوية بحضور الدكتور مهندس شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية واللواء اسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية وعدد من قيادات المحافظة ومئات الاعضاء.

وأكد شبل ضحا نقيب المهندسين أن النقابة عادت من جديد إلى عملها من أجل خدمة أبنائها المهندسين بعد توقف إستمر أعوام تحت الحراسة ثم سقوطها فى يد جماعة الإخوان ولكنها اليوم عادت إلى أبنائها وهو ما نفتخر به جميعا .

وأكد ضحا خلال الحفل أن النقابة على أعتاب قرارات جديدة ستساهم فى رفع مكانة المهندس بالمحافظة وزيادة معاش النقابة لـ 1000 جنية , مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مشروعات كبرى للنقابة بالمحافظة أولها نادى إجتماعى على أعلى مستوى .

فيما كرم اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية الطلاب من أبناء المهندسين أعضاء النقابة وطالبهم بإستكمال مسيرة أبائهم والعمل الجاد من أجل بناء وخدمة الوطن .