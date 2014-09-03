تعليق الدراسة بجامعة بنغازي لأجل غير مسمى

قرر مجلس جامعة بنغازي، أمس الثلاثاء، تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، سيحدده المجلس إذا استقرت الأوضاع بالمدينة وعاد إليها الأمن والأمان.

وأكد المجلس – في بيان له اليوم – أن الأعمال الإدارية والتنظيمية ستستمر بالإدارة العامة للجامعة وبمختلف الكليات التابعة لها.

وقال إن “قراره بتعليق الدراسة جاء بعد أن تدارس أعضاء المجلس الوضع العام وخرجوا بعدة نقاط أبرزها أن الحالة الأمنية أصبحت هاجسا وعائقا أمام الجميع سواء داخل الجامعة أو خارجها، وأن هناك عزوفا واضحا من قبل أغلب الطلاب الذين امتنعوا عن الحضور واستئناف الدراسة”.

أ ش أ