البنتاجون: الضربة العسكرية الأمريكية في الصومال استهدفت زعيم حركة “الشباب”

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية – البنتاجون- جون كيربي، أمس الثلاثاء، إن “الضربة العسكرية التي قامت بها الطائرات الأمريكية أمس /الاثنين/ في الصومال استهدفت زعيم حركة (الشباب) أحمد عبدي جادان.

وأضاف كيربي – في تصريحات للصحفيين – أن “قوات العمليات الخاصة الأمريكية تدعمها طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار نفذت الليلة الماضية عملية مستخدمة عدد من الصواريخ والذخائر الموجهة بالليزر أدت إلى تدمير معسكر وإحدي العربات في جنوب وسط الصومال”.

وأضاف أنه “لايزال يتم إجراء تقييم لنتائج العملية”.. غير أنه أكد أن الضربة الأمريكية أصابت ما كان مستهدفا، مشيرا إلى أنه في حال التأكد من مقتل جادان ستكون ضربة قاصمة لحركة (الشباب) في الصومال.

وكان جادان زعيم حركة (الشباب) الصومالية والمرتبطة بتنظيم القاعدة، قد أعلن عن مسئولية الحركة عن الهجوم الذي استهدف أحد المراكز التجارية في نيروبي بكينيا العام الماضي والذي أودى بحياة العشرات، كما أن الحركة أعلنت مسئوليتها عن عدد من الهجمات الانتحارية التي وقعت خلال الفترة الماضية في وسط وجنوب الصومال ضد عدد من مسئولي الحكومة الانتقالية الصومالية.

أ ش أ