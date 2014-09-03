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بالفيديو.. يوسف زيدان يوقع النسخة الثلاثين من «عزازيل» بمكتبة فكرة

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بالفيديو.. يوسف زيدان يوقع النسخة الثلاثين من «عزازيل» بمكتبة فكرة بالفيديو.. يوسف زيدان يوقع النسخة الثلاثين من «عزازيل» بمكتبة فكرة

الكاتب يوسف زيدان ورشا الشامي مدير تحرير وكالة أونا بحفل توقيع النسخة الثلاثين من عزازيل

احتفل اليوم الثلاثاء، الكاتب يوسف زيدان بتوقيع النسخة الثلاثين من رواية «عزازيل»، وسط حضور عدد من جماهيره بمكتبة فكرة بمول سيتي ستارز.

وأعرب أحمد علي مدير مكتبة فكرة عن سعادته بحفل التوقيع قائلًَا:  المكتبة تشرفت بحفل توقيع مؤلفات الكاتب الكبير يوسف زيدان، مشيرًا إلى أن المكتبة ستستضيف على مدار الشهر  كبار و صغار المؤلفين لتوقيع مؤلفاتهم، وأن فكرة المكتبة بالمول بمكان مفتوح ،جاءت لتُتيح لجميع الأعمار متابعة أحدث المؤلفات.

وأجرت وكالة أونا أكثر من لقاء مع الجمهور الذي حضر الحفل، حيث أشادت نرمين الغمراوي طالبة بكلية الهندسة بحفل التوقيع، وطالبت الجمهور بقراءة روايات الكاتب يوسف زيدان خاصة رواية عزازيل، ذلك لأهميتها ولم بها من عنصري إثارة وتشويق، بينما أكد محمد عبدالعزيز، أن رواية عزازيل من أكثر الروايات الممتعة وذلك لبراعة زيدان في تجسيده لشخصيات الرواية .

يوسف زيدان، كاتب ومفكر مصري متخصص في التراث العربي المخطوط وعلومه، له العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية في الفكر الإسلامي والتصوف وتاريخ الطب العربي، وله إسهام أدبي يتمثل في أعمال روائية منشورة.

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المراسل: أحمد سامح

 

 

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