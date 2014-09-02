مرتضى: إدارة الأهلي ضعيفة .. وتخشى مواجهة جماهيرها

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر بعد أن وجه لهم الشكر صباح الثلاثاء.

مرتضى شكر إدارة الأهلي على إعلان مساندتهم للقضاء على الأولتراس في مصر. شاهد التفاصيل والفيديو

ثم نفى الأهلي أن يكون قد أصدر بيانا يخص حل روابط الأولتراس، برغم إرساله خطابا للجنة الأندية مفاده دعم الأمن في القضاء على الشغب، دون تخصيص جهة معينة.

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وعلى ذلك قال مرتضى منصور لـFilGoal.com مساء الثلاثاء: "إدارة الأهلي ضعيفة، وتخشى مواجهة جماهيرها".

وأضاف "فليواجه الأهلي جماهيره .. ماذا عليّ أن أفعله".