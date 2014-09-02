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توريس يرتدي رقم قميصه المفضل مع ميلان

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توريس يرتدي رقم قميصه المفضل مع ميلان توريس يرتدي رقم قميصه المفضل مع ميلان

(إفي): أكد المهاجم الإسباني فرناندو توريس الثلاثاء أنه سيرتدي القميص رقم 9 مع فريقه الجديد، ميلان الإيطالي، خلال الموسم المقبل، الأمر الذي اعتبره "شرفا له".

وقال توريس في مؤتمر صحفي خلال تقديمه رسميا "القميص رقم 9 ارتداه أبطال كبار في ميلان، أتمنى أن أكون على قدر المسئولية".

وانتقل توريس (30 عاما) إلى الروسونيري لعامين على سبيل الإعارة من ناديه تشيلسي الإنجليزي.

وأكد اللاعب للصحفيين أنه سبق وزار متحف النادي اللومباردي، رغم تأكيده أنه كان يعرف تاريخه "لا توجد حاجة لمعرفة تاريخ النادي، فبالنسبة لي من المشرف التواجد في ميلان، أتمنى أن أكون جزءا من هذا المتحف في يوم من الأيام".

وواصل لاعب أتلتيكو مدريد السابق "في أوروبا هناك ثلاث دوريات كبيرة: الإسباني والإنجليزي والإيطالي، كان ينقصني اللعب في إيطاليا. أتمنى أن أسجل الأهداف وأن أحقق الألقاب الكبرى مع الفريق".

كان توريس قد وصل إلى تشيلسي في موسم 2010-2011 قادما من ليفربول وسجل 42 هدفا في 153 مباراة خاضها مع البلوز.

وتوج توريس مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا وآخر لدوري أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وارتدى النينو القميص رقم 9 في صفوف أتليتكو مدريد وليفربول وتشيلسي ومنتخب إسبانيا.

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