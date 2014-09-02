فيديو مُسرب.. نجل القذافى: دعم إماراتي لـ “حفتر” للسيطرة علي ليبيا

قال الساعدي القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذاقي في مقطع مصور تم تسريبه، إن أحد الضباط الليبيين الهاربين من ليبيا في فترة الثورة على نظام والده معمر القذافي، تواصل معه وأبدى له استعداده للعمل معه لإرجاع الحكم لعائلة القذافي في البلاد، وأنه يملك ضوءا أخضر ودعما ماليا بريطانيا.

والتقى الضابط بالقذافي في الأردن، حيث أوضح له في الاجتماع أنه هرب من ليبيا خوفا بعد ثورات الربيع العربي.

وتحدث الساعدي عن عرض إماراتي من ولي عهد إمارة أبوظبي محمد بن زايد للمجيء بسيف الإسلام القذافي إلى الحكم بعد أن تهدأ الأمور، وذلك قبيل سقوط والده.

وقال إن خطة الإمارات تغيرت بعد سقوط القذافي، واتجهت الإمارات لدعم خليفة حفتر.

وأضاف أن حفتر كان يطمع بأحد ثلاثة مناصب؛ إما رئيس دولة أو نائب رئيس أو زير دفاع.

وتقوم خطة الإمارات مع حفتر على السيطرة على العاصمة طرابلس وتنصيب حفتر حاكما عسكريا لحين الإتيان برئيس، ومن ثم يتنحى حفتر على أن يحصل على منصب نائب الرئيس أو وزير الدفاع، وأن المشرف على الخطة هو محمد بن زايد.

وأشار الساعدي إلى أن منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا وابن عم معمر القذافي أحمد قذاف الدم يعمل منذ أفرج عنه في مصر على محورين فقط الإعلام، والضباط. " frameborder="0">