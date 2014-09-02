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محلب يتفقد ممر «الراعي الصالح» بشبرا ..ويعد أصحاب المحال المحترقة بترميمها

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محلب يتفقد ممر «الراعي الصالح» بشبرا ..ويعد أصحاب المحال المحترقة بترميمها محلب يتفقد ممر «الراعي الصالح» بشبرا ..ويعد أصحاب المحال المحترقة بترميمها

 

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

قرر بعض رجال الأعمال الذين تولوا أعمال التشطيبات للمحلات المضارة من الحريق الذي حدث بممر الراعيى الصالح بشبرا وكذلك قيام مؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة ومساندة المضارين.

صرح بذلك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة التي قام بها للمرة الثانية، خلال 48 ساعة للمضارين من حريق ممر “الراعي الصالح”، حيث أطمأن على الانتهاء من رفع مخلفات الحريق، تمهيداً لبدء عمليات إصلاح المحلات المحترقة”.

وقال المهندس إبراهيم محلب إن شركة المقاولون العرب ستبدأ عمليات الإصلاح والحكومة ستقف بجانب أهالينا المضارين من الحريق، مشيرًا إلى أن وزير التربية التعليم قرر إعفاء أبنائهم من المصروفات المدرسية، كما قامت وزيرة التضامن الإجتماعي بزيارتهم أمس لتقديم الدعم اللازم.

وخلال حديثه مع أصحاب المحلات المحترقة والعاملين بها، شكر أحدهم رئيس الوزراء قائلاً، “اللي اتعمل في يومين مشفناهوش في 30 سنة”.

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