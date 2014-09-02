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«زمن الرجولة» ثاني أُغنيات فريق «بوي باند» على يوتيوب

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«زمن الرجولة» ثاني أُغنيات فريق «بوي باند» على يوتيوب «زمن الرجولة» ثاني أُغنيات فريق «بوي باند» على يوتيوب

 

فريق بوي باند

طرح الفريق الغنائي المصري”بوي باند”، ثاني أغنياتهم المصورة “زمن الرجولة” على موقع “اليوتيوب”، منذ ساعات قليلة، وذلك عقب طرحهم لأغنية “عيشها بدماغك” الشهر الماضي.

 وتتناول الأغنية فكرة تشبه بعض الشباب في ملابسهم وتصرفاتهم بأشكال غير لائقة، حيث يحاول مخرج الكليب هشام جمال، طرح الأغنية في إطار ساخر.

  ويتكون الفريق من ثلاثة شباب مصريين لاتتجاوز أعمارهم العشرون عاما، وهم هشام جمال، ومحمد فؤاد، ومحمد جمال، هذا ويعد “بوي باند” أول فريق مصري وعربي يتوصل لاتفاق مع موقع “اليوتيوب” يقضي بطرح أغنية شهرية حصريا على الموقع، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مجموعة من التفاصيل بين الفريق والموقع في وقت لاحق.

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