في_المحترفين - هدف الغزال، كوكا وحيدا .. واختفاء شيكابالا وصلاح وحمودي

الهدف الأول لعلي غزال مع فريقه ناسيونال ماديرا، أحمد حسن "كوكا" بات وحيدا في الدوري الأوروبي بعد سقوط كل المصريين، وبعض المشاركات في الدوريات الأوروبية .. ملخص الأسبوع الماضي.

FilGoal.com يقدم حصادا أسبوعيا للمحترفين المصريين عبر #في_المحترفين حول العالم عامة، وأوروبا خاصة وأبرز ما يقدموه اللاعبون خلال الدوريات مع زيادة عدد الفراعنة في القارة العجوز هذا الموسم.

10 مصريين في البرتغال، ثلاثي محترف في سويسرا، ثنائي بالدوري الإنجليزي وأخر في إيطاليا وواحد بالدوري القطري هم أبرز نجوم مصر حول العالم.

• الدوري الأوروبي

قبل الموسم كان هناك ثمانية محترفين مصريين في الدوري الأوروبي، ولكن بعد انتهاء الأدوار التمهيدية لم يتأهل سوى واحد وهو أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي، مع وصول فيورنتينا المحترف في صفوفه أحمد حجازي لدور المجموعات.

- ناسيونال ماديرا

شارك علي غزال وصالح جمعة في أخر مباريات فريقهما بالدوري الأوروبي وخسر ناسيونال من دينامو مينسك بنتيجة 3-2 على ملعبه.

غزال سجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 53 بصناعة رائعة من صالح جمعة الذي شارك لمدة 67 دقيقة، بينما ظل محمود عزت على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

الهدف هو الأول لعلي غزال مع فريقه ناسيونال ماديرا بشكل عام ويصادف أنه في بطولة الدوري الأوروبي فهو أول أهدافه في المسابقة الإقليمية أيضا.

بهدف غزال سجل الفراعنة ثلاثة أهداف حتى الآن في الدوري الأوروبي بعد هدف المحمدي وكوكا.

شاهد الهدف

- هال سيتي

أحمد المحمدي الجناح الأيمن لهال سيتي في مباراة درامية أمام لوكيرن البلجيكي، كان قريبا من صناعة التاريخ للنمور ولكن المباراة انتهت بفوز فريقه 2-1 وتوديع الدوري الأوروبي بعد خسارة الذهاب 1-0.

المحمدي ظهر في ثلاثة مشاهد مؤثرة بالمباراة، الأول الكرة تمر من فوق رأسه وتسكن الشباك في هدف تسبب في وداع هال سيتي لاحقا، الثاني صنع ركلة جزاء بعد كرة عرضية منه لمست يد المدافع، والثالث من كرة عرضية أجبر الحارس على الخروج الخاطيء وكاد زميله أن يسجلها في المرمى الخال ولكن مدافع لوكيرن ينقذها ويمنح فريقه التأهل.

شاهد ملخص المباراة

- جراسهوبرز

محمود عبد المنعم "كهربا" جناح جراسهوبرز شارك في الدقيقة 67 أمام كلوب بروج البلجيكي وخسر فريقه بهدف.. واللاعب الشاب لم يقدم شيء يذكر في الوقت الذي شارك فيه.

- ريو أفي

أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي هو المصري الوحيد الذي نجى من الأدوار التمهيدية إلى دور المجموعات، فريقه فاز بهدف الدقيقة 93 أمام إلفسبرج السويدي.

كوكا قدم مباراة جيدة وكاد يسجل هدفا في الدقيقة 88 برأسية رائعة ولكن الحارس تألق بشدة وأبعدها.

قرعة مجموعات الدوري الأوروبي أسفرت عن وقوع ريو أفي بالمجموعة الـ10 مع فريق آب الدنماركي، دينامو كييف الروسي، ستيوا بوخارست الروماني.

بينما فيورنتينا الذي يلعب له أحمد حجازي بالمجموعة 11 وقع مع دينامو منسك الأوكراني، جوينجامب الفرنسي، وباوك اليوناني.

• إنجلترا

- مازال محمد صلاح جناح تشيلسي مختفيا عن الملاعب في الموسم الجاري، ظل على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه المثيرة أمام إيفرتون والتي انتهت بفوز الزرق 6-3.

ولكن رغم التقارير التي أشارت لاقتراب رحيله، إلا أن باب الانتقالات أُغلق في معظم دول أوروبا، ومازال صلاح لاعبا في صفوف الزرق.

على جانب دوري أبطال أوروبا، وقع تشيلسي في المجموعة السابعة مع ماريبور، شالكه وسبورتنج لشبونة المحترف في صفوفه محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ورامي ربيعة.

- مازلنا في إنجلترا في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، فقد شارك المحمدي مع هال سيتي ونال بطاقة صفراء في خسارة فريقه أمام أستون فيلا بهدفين لهدف.

• سويسرا

- ومن إنجلترا، إلى سويسرا حيث بازل الذي لم يمنح فرصة المشاركة لأحمد حمودي جناح سموحة السابق في الدوري السويسري ولم يدخل قائمة مباراة يانج بويز التي انتهت بفوز بطل سويسرا 3-1.

محمد النني شارك لمدة 30 دقيقة في المباراة التي شهدت تسجيل بازل الهدف الثالث، واستقر في الصدارة بـ18 نقطة بعد سبع مباريات.

- أما كهربا، فقد حل بديلا في الشوط الثاني كاملا أمام فادويز، ومازال فريقه يعاني في الجولة السابعة من الدوري السويسري بخمس نقاط في المركز قبل الأخير.

وعن بازل في دوري أبطال أوروبا، فقد وقع بالمجموعة الثانية مع ريال مدريد وليفربول ورازجراد لودوجوريتس .. وهي المجموعة التي توقعها حمودي.

• البرتغال

- سبورتنج لشبونة .. شيكابالا ورامي ربيعة

تواصل اختفاء شيكابالا أيضا مع سبورتنج لشبونة مع تقارير عرضه للبيع، ولكن اللاعب مستمر مع الفريق البرتغالي.

أما رامي ربيعة فقد صنع هدفا مع فريق الرديف أمام أفيس، قبل أن تظهر إصابة في الحوض ويحتاج للخضوع لجراحة تجعله يغيب من أربعة إلى ستة أسابيع.

شاهد الهدف

ولكن على مستوى الفريق الأول فقد غاب شيكابالا وربيعة عن قائمة مباراة فريقهما أمام بنفيكا.

- ريو أفي

رغم تألق كوكا مع فريقه في الدوري الأوروبي، إلا أنه لم يشرك أساسيا في مواجهة بوافيستا في فوز فريقه برباعية نظيفة، ولكنه شارك لمدة تسع دقائق فقط.

ريو أفي يتصدر جدول الدوري البرتغالي حتى الآن بتسع نقاط بعد ثلاث جولات.

- ناسيونال ماديرا

شارك صالح جمعة لمدة 90 دقيقة أمام أروكا رغم خروجه بديلا مع نهاية المباراة، وغاب علي غزال بسبب طرده في مباراة الجولة السابقة.

بينما ظهر أخيرا علي فتحي في الطرف الأيسر لمدة 10 دقائق قبل النهاية وفاز فريقه بهدفين نظيفين، ولم يشارك محمود عزت الذي ظل على مقاعد البدلاء.

- جيل فيسنتي

خسر مروان محسن مع فريقه أمام ماريتيمو الذي انضم له مؤخرا محمد إبراهيم بهدفين لهدف، بينما ظل حسام حسن لاعب الوسط على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

• قطر

ونعود للشرق الأوسط عبر قطر، لعب أحمد فتحي لاعب وسط أم صلال أول مبارياته مع فريقه لمدة 75 دقيقة أمام الجيش، وأسهم في تسجيل فريقه هدفا بالجولة الثانية من الدوري القطري قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

شاهد مساهمة فتحي في الهدف