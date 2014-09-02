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الإصابات تضرب 3 نجوم من تونس قبل مواجهتي بوتسوانا ومصر

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الإصابات تضرب 3 نجوم من تونس قبل مواجهتي بوتسوانا ومصر الإصابات تضرب 3 نجوم من تونس قبل مواجهتي بوتسوانا ومصر

ضربت الإصابات المختلفة ثلاثة لاعبين من نجوم التونسي قبل مواجهتي بوتسوانا ومصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015.

وتعرض ياسين الميكاري لإصابة في قدمه ستبعده عن الملاعب ستة أيام مما يحرمه من اللحاق بمباراة بوتسوانا على الأقل.

بينما استبعد جورج لينكيز المدير الفني لمنتخب تونس الثنائي وهبي الخرزي، وأيمن عبد النور من مباراتي بوتسوانا ومصر وقام بضم لاعبي الترجي التونسي علي العابدي ومحمد علي اليعقوبي كبديلين لهما.

وتلعب تونس مع بوتسوانا يوم السبت المقبل على ملعب مصطفى بن جنات، قبل أن تخرج لمواجهة الفراعنة في يوم 10 سبتمبر الجاري.

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