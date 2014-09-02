ندين تحسين بك مخرجة لأوّل مرّة

تخوض الفنّانة السّوريّة ندين تحسين بك تجربتها الإخراجيّة الأولى، من خلال الفيلم القصير "روزنامة"، بطولة الفنّان السّوري الشّاب وسيم قزق، عن نص للسيناريست السّوري الشّاب رامي كوسا.

وعن فيلم "روزنامة" يقول كاتبه: "صار الموت شريكاً لنا، يُفسد كلّ مُتّسع للفرح في يوميّاتنا، لا حدود لأذيّات الحرب، فهي تطال المدنيين الآمنين أينما كانوا، "روزنامة" يتحدّث عن ضحايا صاروا أرقاماً، عن أرواحٍ تغادر دنيانا على شكلِ أنباءٍ عاجلة في نشراتِ الأخبار، وعن بقيّةٍ تعدّ ساعات شهيقها وزفيرها غير آبهةٍ بصناعة الموت".

وستتولّى المؤسّسة العامّة للسينما في سوريا إنتاج الفيلم ودعمه، ضمن أفلام "منح الشباب"، الذي تمّ إطلاقه مؤخّراً لتبنّي التجارب السّينمائيّة الجديدة الشّابة.