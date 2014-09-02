أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ندين تحسين بك مخرجة لأوّل مرّة

Google+ Print
ندين تحسين بك مخرجة لأوّل مرّة ندين تحسين بك مخرجة لأوّل مرّة

الثلاثاء 02-09-2014 21:36

تخوض الفنّانة السّوريّة ندين تحسين بك تجربتها الإخراجيّة الأولى، من خلال الفيلم القصير "روزنامة"، بطولة الفنّان السّوري الشّاب وسيم قزق، عن نص للسيناريست السّوري الشّاب رامي كوسا.

وعن فيلم "روزنامة" يقول كاتبه: "صار الموت شريكاً لنا، يُفسد كلّ مُتّسع للفرح في يوميّاتنا، لا حدود لأذيّات الحرب، فهي تطال المدنيين الآمنين أينما كانوا، "روزنامة" يتحدّث عن ضحايا صاروا أرقاماً، عن أرواحٍ تغادر دنيانا على شكلِ أنباءٍ عاجلة في نشراتِ الأخبار، وعن بقيّةٍ تعدّ ساعات شهيقها وزفيرها غير آبهةٍ بصناعة الموت".

وستتولّى المؤسّسة العامّة للسينما في سوريا إنتاج الفيلم ودعمه، ضمن أفلام "منح الشباب"، الذي تمّ إطلاقه مؤخّراً لتبنّي التجارب السّينمائيّة الجديدة الشّابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي