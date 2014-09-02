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جيني مكارثي إلى القفص الذهبي

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جيني مكارثي إلى القفص الذهبي جيني مكارثي إلى القفص الذهبي

الثلاثاء 02-09-2014 23:01

تزوجت عارضة الأزياء الأمريكية Jenny McCarthy من النّجم الأمريكي Donnie Wahlberg، يوم الأحد 31 آب/أغسطس، في فندق " Hotel Baker" بسانت شارلز.

واحتفل النّجمان بحفل زفافهما الذي دام حوالى 20 دقيقة فقط، بوجود عدد قليل من الأقارب والأصدقاء، أبرزهم النّجمة الكوميدية Sherri Shepherd .

واللافت في الحفل كان غياب شقيق العريس الوحيد، الممثل الأمريكي Mark Wahlberg،لانشغاله بحضور حفل عيد ميلاد ابنته البالغة من العمر 11 عاماً.

McCarthyوتألقت البالغة من العمر41عاماً، بفستانها الأبيض و تسريحة شعر ناعمة، مع ماكياج بسيط.

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سيدتي