عيشي في هذا العرزال الأفريقي...

يُمكن للسائحين الراغبين في التقرّب من الطبيعة، خلال رحلة سفاري أفريقية، قضاء ليلة في أحد العرازيل الرائعة المنتشرة في "متنزه كروغر الوطني" في جنوب أفريقيا.

هناك، يتمتّع الضيوف بكلّ الراحة التي توفّرها الفنادق الفخمة، كما تتسنّى لهم الفرصة في الوقت ذاته للنوم تحت النجوم،

على مرمى حجر من الأسود والفيلة والجواميس والفهود ووحيدي القرن...

تحظى هذه العرازيل بحماية أبواب تُقفل بإحكام!بالإضافة إلى ذلك، سيحظى زائرو "لاينز ساندز" بفرصة التواصل اللاسلكي مع الحرّاس، كما النوم على وقع خرير مياه نهر "سابي"، والإستيقاظ على زقزقة العصافير.

ويُقدّم عرزال "كينغستن"، الذي يمتدّ على مساحة 60 متراً مربّعاً، والمصنوع من الخشب والزجاج جلسة تدليك لا تُنسى!

وعند الغروب، يُدعى النزلاء إلى عرزال "تشالكلي"، حيث ينتظرهم العشاء.

أمّا في عرزال "تينيلاتي"، فثمة سطح يليق بالعائلة، يتّسع لأشخاص أربعة، يقضون السهرة على ضوء المشاعل.

وقد تمّ تصميم هذه العرازيل بشكل يُقدّم لضيوفها تجربةً تسمح لهم بالتقرّب من الطبيعة، من خلال إقامتهم عند أعلى الأشجار، كما مراقبة الحيوانات الموجودة في أكبر المحميّات، في جنوب أفريقيا...

إنّ الطيور رائعة...ويُمكن الاستعانة بمناظير للمتعة بمراقبة النجوم، التي تلمع في فلك القارة الأفريقية، كما أنّ الأصوات في الليل ستجعل النزلاء يختبرون تجربة أفريقيّة حقيقيّة!

وتجدر الإشارة إلى أنّ "متنزّه كروغر الوطني" يعدّ أحد أكبر المحميّات الأفريقية، ويمتدّ على مساحة 7580 ميلاً مربّعاً في محافظة "ليمبوبو ومبولمانغا"، في شمال شرق جنوب أفريقيا، ويضمّ ثروة حيوانيّة هامّة، فضلاً عن أكبر عدد من أجناس الثدييات مقارنةً بأيّ محميّة أفريقية أخرى!

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