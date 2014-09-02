زوري أشهر مطاعم باريس الفخمة

يقع الكثير من الناس في غرام "باريس" قبل زيارتها، حيث إنّ أوّل ما يخطر في البال عند ذكر اسم "عاصمة الأنوار" هو تلك الأجواء الرومانسيّة الحالمة التي تنبض في جميع أرجاء هذه المدينة، وتُزيّن شوارعها المشهورة بالفن والثقافة، في وقت تجذب المطاعم فيها جميع المارةّ ليتذوقوا أشهى الأطباق الباريسية، وسط أجواء أخّاذة!

في ما يلي لمحة عن أبرز المطاعم في باريس:

Le Palanka

يقع على بعد خطوات من قصر دوق اللمبارديين، ويقدّم أشهى المأكولات الأفريقية، ولا سيما سلطة البابايا الطازجة، مع الفلفل الحارّ والروبيان المقلي، والسمك أو الدجاج، مع ماء الليمون والبصل.

ويبدو الديكور أنيقاً وحديثاً، تتخلّله بعض اللمسات العرقيّة، التي تذكّرنا بأنّنا في مطعم أفريقي، يجمع بين التراث والعصريّة.

*يُقدم هذا المطعم لائحة طعام بسعر 35 يورو.ويستقبل زبائنه، يومياً، من الحادية عشرة صباحاً ولغاية الثالثة من بعد الظهر، ومن السابعة مساء حتى الثانية من بعد منتصف الليل.

Le Meurice

يقع ضمن أفخم الفنادق في العالم، ويحظى بإطلالة ساحرة على حديقة "التويلري"، كما يجمع تصميمه بين الفخامة والبذخ!

ولا بدّ لك من أن تشعري وكأنّك أجمل الأميرات الفرنسيّات عند دخولك...

*يفتح من الإثنين إلى الجمعة.والجدير بالذكر أنّ متوسّط السعر هو 200 يورو للفرد.

Le Stella

يقع في شارع "فيكتور هوغو"، ويمتاز بواجهة كبيرة حمراء زاهية، تجذب حتماً أعين المارة!

ويشتهر بتقديم المأكولات البحريّة، خصوصاً السلطعون والسلمون، فضلاً عن مجموعة من الأطباق الكلاسيكيّة، مثل حساء البصل والحلزون وسمك سول مونير، وشريحة اللحم بالطرطور، وحلوى "البروفيترول".

*يفتح، يوميّاً، حتى الحادية عشرة مساءً.

Le Restaurant

يقع في قلب "سان جيرمان" في الحيّ 6، وسط المعارض الفنيّة.

ويشتهر بالديكور الذي يُشير إلى الثراء الواضح في جميع التفاصيل.ويُقدّم الأطباق الفرنسيّة في أجواء باريسيّة تقليديّة وفخمة. *تتراوح لائحة الغداء بين 35 و55 يورو.

Le Kong

يقع في أعلى مبنى في وسط "بونت نيوف"، وهو من تصميم فيليب ستارك، الذي أعدّ أسقفه من الزجاج الرائع، كي يتسنّى للزبائن رؤية جميع معالم المدينة، فيما هم يتلذّذون بتناول أشهى المأكولات اليابانيّة والفرنسيّة التقليديّة!

*تتراوح لائحة الأسعار بين 30 و60 يورو، كما أنّه يفتح يومياً من العاشرة والنصف صباحاً ولغاية الثانية من بعد منتصف الليل.

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