أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«زويل» يصل القاهرة الأربعاء

  • مصر
  • 12
Google+ Print

يصل العالم الدكتور أحمد زويل إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء العديد من اللقاءات مع المسئولين والإعلاميين.

وتتضمن خطة نشاط زويل خلال فترة تواجده فى عقد اجتماعات مع فريق عمله ورئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بعد غد، واجتماعا مع مجلس إدارة المدينة بحضور بعض الوزراء.

كما يعقد «زويل»، الأربعاء، اجتماعا موسعا للمجلس الاستشاري الأعلى لمدينة زويل مع مديري المراكز البحثية، ومن أعضاء المجلس المشاركين الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمى، والدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، الدكتور أحمد عكاشة رئيس جمعية الطب النفسي، والدكتور مصطفى السيد، فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق، نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفيرة فايزة أبو النجا، والدكتور محمد أبو الغار.

ويعقد «زويل» لقاء مفتوحا، الخميس، 11 من سبتمبر مع طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة، الذين يمثلون الدفعة الجديدة ودفعة العام الماضي، كما يعقد لقاء موسع مع أعضاء المدينة من باحثين وعلماء وأعضاء هيئة تدريس وموظفين السبت.

ومن المقرر أن يلتب « زويل» الوزراء المعنيين بالتعليم والبحث العلمي، ومن المقرر أيضًا ان يلتقي المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي

قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي

ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل

ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل