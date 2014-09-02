«زويل» يصل القاهرة الأربعاء

يصل العالم الدكتور أحمد زويل إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء العديد من اللقاءات مع المسئولين والإعلاميين.

وتتضمن خطة نشاط زويل خلال فترة تواجده فى مصر عقد اجتماعات مع فريق عمله ورئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بعد غد، واجتماعا مع مجلس إدارة المدينة بحضور بعض الوزراء.

كما يعقد «زويل»، الأربعاء، اجتماعا موسعا للمجلس الاستشاري الأعلى لمدينة زويل مع مديري المراكز البحثية، ومن أعضاء المجلس المشاركين الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمى، والدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، الدكتور أحمد عكاشة رئيس جمعية الطب النفسي، والدكتور مصطفى السيد، فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق، نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفيرة فايزة أبو النجا، والدكتور محمد أبو الغار.

ويعقد «زويل» لقاء مفتوحا، الخميس، 11 من سبتمبر مع طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة، الذين يمثلون الدفعة الجديدة ودفعة العام الماضي، كما يعقد لقاء موسع مع أعضاء المدينة من باحثين وعلماء وأعضاء هيئة تدريس وموظفين السبت.

ومن المقرر أن يلتب « زويل» الوزراء المعنيين بالتعليم والبحث العلمي، ومن المقرر أيضًا ان يلتقي المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.