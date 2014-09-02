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Dawn of the Planet of the Apes مجدداً الأول عالمياً

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Dawn of the Planet of the Apes مجدداً الأول عالمياً Dawn of the Planet of the Apes مجدداً الأول عالمياً

الثلاثاء 02-09-2014 11:47

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي دخول فيلم Into The Storm في المرتبة الخامسة حيث حصد 12.9 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles مباشرة في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 13 مليون دولار، وتراجع فيلم Guardians of the Galaxy الى المرتبة الثالثة حاصداً 19.7 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Lucy من المرتبة الأولى الى الثانية مع 31.2 مليون دولار وعاد فيلم Dawn of the Planet of the Apes الى المرتبة الأولى حيث حصد 51.2 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Let's Be Cops الى المرتبة الخامسة مع 8.2 مليون دولار، ودخل فيلم As Above/So Below مباشرة في المرتبة الرابعة حيث جمع 8.3 مليون دولار، وبقي فيلم If I Stay في المرتبة الثالثة حيث حصد 9.2 مليون دولار، وبقي أيضاً فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles في المرتبة الثانية مع 11.7 مليون دولار وصمد فيلم Guardians of the Galaxy في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن حصد 16.3 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Into the Storm الى المرتبة الخامسة مع 4553 مشاهد، ودخل فيلم The November Man مباشرة في المرتبة الرابعة حيث شاهده 6436 شخص، وتراجع فيلم Lucy من المرتبة الأولى الى الثالثة مع 8397 مشاهد، ودخل فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles في المرتبة الثانية مع 10219 مشاهد ودخل أيضاً فيلم Let’s Be Cops مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 10222 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Guardians of the Galaxy الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 12686 مشاهد، ودخل فيلم The November Man في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 19904 شخص، وتراجع فيلم Hercules من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 27665 شخص، ودخل فيلم Let’s Be Cops في المرتبة الثانية مع 53373 مشاهد ودخل أيضاً فيلم Into the Storm مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 64861 شخص.

في ، شهدت المرتبة الخامسة بقاء فيلم Guardians of the Galaxy حيث حصد 471 ألف جنيه، ودخل فيلم Into the Storm مباشرة في المرتبة الرابعة حاصداً 497 ألف جنيه، وبقي فيلم " جوازة ميري " في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 946 ألف جنيه، وبقي أيضاً فيلم " الحرب العالمية الثالثة " في المرتبة الثانية مع مليونين و 813 ألف جنيه وصمد فيلم " الفيل الأزرق " في المرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن حصد 3 مليون و 256 ألف جنيه.

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