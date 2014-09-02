أي نجم من "حريم السلطان" سيفتتح مهرجانات بيروت للتكريم مساء الجمعة؟

علمت "سيدتي نت" أن أحد نجوم المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان"، سيكون من ضمن المدعويين لحضور حفل مهرجان بيروت للتكريم "بياف" الذي يقام في بيروت يوم الجمعة المقبل للسنة الخامسة على التوالي.

مصادر المهرجان فضلت ترك اسم النجم مفاجأة، وأكدت أنه سيكون ضمن نجوم الصف الثاني في المسلسل، أي انه لن يكون السلطان سليمان أو السلطانة هيام؟

ومن المقرر أن تحضر أيضاً الفنانة الفرنسية باتريسيا كاس لتشارك في الحفل، كما سيحضر نجوم من فرنسا وأميركا، حيث سيتم تكريم 20 شخصية في مختلف المجالات، وقد تم تسريب إسم الفنان وائل كفوري الذي سيكرم هذا العام، بينما بقيت باقي الأسماء طي الكتمان لأن إدارة المهرجان تراهن عليها كعامل جذب.