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ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة زواجه من ميريام فارس؟

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ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة زواجه من ميريام فارس؟ ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة زواجه من ميريام فارس؟

الثلاثاء 02-09-2014 15:24

على الرعم من الكشف عن هوية عريس الفنانة اللبنانية ميريام فارس، وهو رجل أعمال لبناني يدعى داني متري، انتشرت شائعة مساء أمس عن أن عريس ميريام هو الفنان حسن الرداد الذي شاركها بطولة مسلسلها "اتهام" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وأنّ العلاقة بينهما بدأت في كواليس تصوير المسلسل.
من جانبه نفى حسن الرداد ما تم تداوله عن زواجه من ميريام، مؤكداً عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" أن الأمر لا يعدو كونه شائعة حيث كتب "خبر زواجي من ميريام فارس لا يتعدّى كونه شائعة ،حيث أني فوجئت به اليوم، وأتمنى لها حياة زوجية سعيدة".

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سيدتي