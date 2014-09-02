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غضب مغربي على توم كروز

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الثلاثاء 02-09-2014 15:56

عبر ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي "فايس بوك" عن غضبهم من إقفال الطريق المحاذي لمراكش ما بين المفرق في اتجاه أكادير إلى مدينة تمنصورت ابتداء من 30 أغسطس حتى 12 سبتمبر الجاري بهدف تصوير فيلم بطله الممثل العالمي Tom Cruise، حيث سيصور مشاهد المطاردات من فيلمه الشهير "Mission Impossible 5 " في الطريق السيار وبذلك أعلنت الشركة إغلاق الطريق لمدة أسبوعين.
وأضافت الشركة أنه على مستعملي الطريق المتجهين نحو أكادير الولوج إلى محطة الأداء "مراكش النخيل"، واتباع اللوحات الإرشادية المؤقتة للولوج ثانية إلى الطريق عبر مدينة تمنصورت.
وعزز الناشطون موقفهم الغاضب من Cruise للمشاكل التي ستعترض المسافرين العائدين من مدن الجنوب في نهاية فصل الصيف، والذين يستعملون عادة هذا الطرق الرئيسي، لكن البعض اعتبرها خطوة مهمة لتشجيع تصوير الافلام وتسهيل الاجراءات مما جعله قبلة لتصوير افلام عالمية .
هذا وتجدر الاشارة ان طاقم فيلم بدأ منذ أيام تصوير مشاهده الأولى في المغرب، وتحديدا بمنطقة "تاحناوت" الجبلية في نواحي مراكش، بحضور Cruise، على أن يتم تصوير باقي المشاهد في الرباط والأحياء القديمة بمدينة الدار البيضاء.
ووصل النجم الهوليودي الى مدينة الرباط أولا" حيث تنقل على متن سيارة خاصة مع حراس وهو الشيء الذي لم يمنعه من التعبير عن سعادته بزيارة المغرب بالتلويح للجمهور الذي تبادل معه التحايا.
وبعد الرباط العاصمة انتقل الى الدار البيضاء تحت حراسة مشددة وبالتحديد الى " درب السلطان " حيث تم تصوير بعض المشاهد الاولية من المطاردات بالدارجات النارية.
يذكر أنه سيتم عرض "Mission Impossible 5 " بالقاعات السينمائية آواخر عام 2015. وكان الجزء الأخير، الذي عرض عام 2011 الذي تم تصوير جزء منه في دبي قد بلغت إيراداته العالمية 694 مليون دولار حول العالم.

 

 

 

 

 

 

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