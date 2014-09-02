من سيكون خليفة محمد عساف في "أراب أيدول 3"؟

يوشك مشوار الموسم الثالث من "Arab Idol" على الانطلاق، إذ تبدء مساء الجمعة رحلة حالمة جديدة، على شاشة كل من "MBC1" و"MBC مصر"، ستحمل المشتركين معها على أجنحة الحلم والأمل، لتحلّق بهم من غمار الموهبة إلى عوالم الاحتراف والشهرة والنجومية... وربما أكثر! فما هي الفرص التي يُخبّئها البرنامج للمواهب المشاركة فيه هذا الموسم؟ وهل سيشهد مسرح "Arab Idol" ظهور موهبةٍ استثنائية أخرى تضاهي بحجمها وخامتها وأَلَقها موهبة محمد عسّاف؟ وهل سيحمل البرنامج في طيّاته حلماً جديداً يجسّد مسيرةً استثنائية أُخرى تُكرّس مفاهيم العصامية والمثابرة والإصرار والنجاح؟ أسئلةٌ تضعها المواهب في عهدة الموسم الثالث الجديد من "Arab Idol"... عسى أن تلقى إجابات كافية ووافية.

شكل وهيكلية البرنامج في موسمه الثالث

مع استمرار الخلطة السحرية الانتاجية نفسها، يشهد الموسم الثالث من "Arab Idol" بعض التعديلات الطفيفة التي تطال الشكل والهيكلية، أبرزها انضمام النجم وائل كفوري إلى لجنة التحكيم، إلى جوار كل من النجوم: نانسي عجرم وأحلام وحسن الشافعي، لتُشكّل آراء اللجنة وتقييمها للمشتركين خلاصة تجربة فريدة قوامها التنوّع في الألوان والأنماط والأجيال. بموازاة ذلك، يُدير الدّفة الإخراجية للحلقات المباشرة عماد عبود، ويتواصل تفاعل ثنائي التقديم أنابيلا هلال وأحمد فهمي مع المشتركين والجمهور. أما بالنسبة إلى هيكلية التأهّل في البرنامج، فيعتمد نجاح المتباري على 3 أصوات "نعم"، لا صوتيْن فقط، من لجنة التحكيم، إذ يُفضي حصول المشترك على 2 "نعم" أو ما دون إلى استبعاده.. هذا بالإضافة إلى زيادة عدد المتبارين في بعض مراحل البرنامج، ما من شأنه تعزيز الطابع التنافسي الشيّق، والحيلولة دون الاستبعاد المبكر لخامات صوتية تستحق فعلاً المنافسة في المراحل المتقدّمة من البرنامج.

البرنامج سيعرض مساء كل جمعة وسبت على شاشتي MBC1 و MBC مصر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية.