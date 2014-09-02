هواتف نجمات هوليوود تُخترق ..وصورهن عارية

قام هاكر مجهول بقرصنة حسابات " iCloud" لأكثر من 100 ممثلة وعارضة أزياء شهيرة في هوليوود، ونشر صورهن عاريات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل فقد وقعت أبرز نجمات هوليوود ضحية تسريب صور فاضحة لهن من هواتفهن المحمولة بواسطة فيروسات اخترقت حساباتهن فيما يعرف بـ"القرصنة الإلكترونية"، وبذلك حصل الهاكر على بيانات تحتوي على صور وفيديوهات حساسة وخاصة جدًا يظهرن فيها عاريات.

وعلى أثر ذلك نشر مستخدم على موقع 4chan، صوراً وفيديوهات حساسة وغير لائقة قامت ممثلات وعارضات أزياء شهيرات بتحميلها على خدمة " iCloud" التابعة لشركة " Apple" الأمريكية، وقام بنشر العديد منها على شبكة الانترنت غير مهتماً بما يترتب عليه الأمر من عقوبات.

وهذه الفضحية تقع أولاً على منتجات شركة " Apple" التي من المفترض أنها تتميز بدرجة عالية من الأمان ومن الصعب اختراقها.

ومن المشاهير الذين حصل الهاكر على بياناتهن، النجمة العالميةRihanna ، والممثلة الأمريكية، Jennifer Lawrence، و Scarlett Johansson، و Kim Kardashian، و Lea Michele، وBrie Larson، و Kirsten Dunst، و Victoria Justice، و Avril Lavigne، و Teresa Palmer، وعارضة الأزياء Kate Upton، إضافة الى Kelly Brook و Selena Gomez وغيرهن.

يذكر أن Jennifer Lawrence التي نالت حصة الأسد بأكثر من 60 صورة سيلفي عارية وأشرطة فيديو فاضحة أخرى، هي الشخصية الوحيدة التي اعترفت بالصور المسربة، بينما نفى ما تبقى ممن تسربت صورهن بأن تكون الصور تخصهم وأكدوا أنها مفبركة.

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