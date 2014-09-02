أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هواتف نجمات هوليوود تُخترق ..وصورهن عارية

Google+ Print

الثلاثاء 02-09-2014 14:16

قام هاكر مجهول بقرصنة حسابات " iCloud" لأكثر من 100 ممثلة وعارضة أزياء شهيرة في هوليوود، ونشر صورهن عاريات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل فقد وقعت أبرز نجمات هوليوود ضحية تسريب صور فاضحة لهن من هواتفهن المحمولة بواسطة فيروسات اخترقت حساباتهن فيما يعرف بـ"القرصنة الإلكترونية"، وبذلك حصل الهاكر على بيانات تحتوي على صور وفيديوهات حساسة وخاصة جدًا يظهرن فيها عاريات.
وعلى أثر ذلك نشر مستخدم على موقع 4chan، صوراً وفيديوهات حساسة وغير لائقة قامت ممثلات وعارضات أزياء شهيرات بتحميلها على خدمة " iCloud" التابعة لشركة " Apple" الأمريكية، وقام بنشر العديد منها على الانترنت غير مهتماً بما يترتب عليه الأمر من عقوبات.
وهذه الفضحية تقع أولاً على منتجات شركة " Apple" التي من المفترض أنها تتميز بدرجة عالية من الأمان ومن الصعب اختراقها.
ومن المشاهير الذين حصل الهاكر على بياناتهن، النجمة العالميةRihanna ، والممثلة الأمريكية، Jennifer Lawrence، و Scarlett Johansson، و Kim Kardashian، و Lea Michele، وBrie Larson، و Kirsten Dunst، و Victoria Justice، و Avril Lavigne، و Teresa Palmer، وعارضة الأزياء Kate Upton، إضافة الى Kelly Brook و Selena Gomez وغيرهن.
يذكر أن Jennifer Lawrence التي نالت حصة الأسد بأكثر من 60 صورة سيلفي عارية وأشرطة فاضحة أخرى، هي الشخصية الوحيدة التي اعترفت بالصور المسربة، بينما نفى ما تبقى ممن تسربت صورهن بأن تكون الصور تخصهم وأكدوا أنها مفبركة.

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

فيديو.. غادة والي: نساعد مرضى «التوحد» لإلحاقهم بسوق العمل

فيديو.. غادة والي: نساعد مرضى «التوحد» لإلحاقهم بسوق العمل