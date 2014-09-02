من هي الممثلة التي سيتزوجها ليث ويحرق قلب نورا؟

بعد بحث مطول لأكثر من شهرين عن ممثلة مناسبة لتأدية دور الحسناء موركا التي سيتزوجها الممثل كيفانش تاتليتوغ بشخصية ليث ويحطم قلب نورا (فرح زينب عبدالله) في الموسم الثاني من (ليث ونورا) الذي سيعرض على قناة ستار التركية حصرياً، وعلى قناة MVCعربياً، بات مؤكداً إستقرار المنتج التركي على الممثلة التركية فخرية أفجين الشهيرة بنجلا في (الأوراق المتساقطة) بعد نجاحها الأخير مع بوراك أوزجيفيت في مسلسلهما الرومانسي (طائر النمنمة).

لكن ظهرت مشكلة جديدة بين المنتج كريم شاتاي والممثلة فخرية أفجين حيث قيل أن أجرها والبالغ قدره (30) ألف ليرة تركية أي ما يوازي ال 15 ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة لم يعجبها، وسرّب بعض المقربين إليها إنها ربما تقبل من أجل جمهورها التركي الذي تمنى كثيراً أن يراها بعمل فني مشترك مع الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ خاصةً وأن أجرها في الموسم الثاني أعلى من بطلة موسمه الأول فرح زينب عبدالله، التي تقاضت أجر مقداره 20 ألف ليرة تركية أي عشرة آلاف دولار عن الحلقة أسبوعياً ، وهو ما قد يثير استياء فرح زينب عبدالله التي لم تعلق بأي كلمة عن دخول ممثلة أخرى العمل بأجر أعلى منها وهي بطلته الرئيسة،أما بطله كيفانش تاتليتوغ فتقاضى في موسمه الأول أجر مقداره 60 ألف ليرة تركية أي مايوازي ال 30 ألف دولار أمريكي عن الحلقة، لكنه سيتقاضى 72 ألف ليرة تركية أي ما يوازي 36 ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة رغم نسبة المشاهدة غير الجيدة لموسمه الأول.

والسؤال الهام الذي يطرح نفسه بقوة: هل دخول فخرية أفجين سيرفع نسبة المشاهدة التي لم تساند موسمه الأول؟

فقد تربع الموسم الأول من المسلسل العائلي "الآغا الصغير" بطولة الطفل أمير بيركه الشهير بعثمان وبيرجا أكالاي وسارب ليفيند أوغلو على قمة المركز الأول في نسبة المشاهدة، وحرم "ليث ونورا" من الصدارة، وهذه المنافسة بين المسلسلين مستمرة أيضاً حيث بدأت أسرة مسلسل "الآغا الصغير" تصوير موسمه الثاني مبكراً، وهناك خوف كبير أن يعرض في نفس يوم عرض مسلسل "ليث ونورا" ما يجعل خطر عدم تحقيقه نسبة مشاهدة مرتفعة في تركيا إحتمال وارد بقوة.

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