الزمالك ينفي منع مرتضى من الظهور فضائيا

نفى أحمد مرتضى منصور المتحدث الرسمي لنادي الزمالك وعضو مجلس الإدارة أن يكون هناك حكما قد صدر بمنع والده مرتضى منصور ورئيس القلعة البيضاء من الظهور فضائيا.

وكانت تقارير قد زعمت صباح الثلاثاء بوصول حكم لهيئة الاستثمار بالإنتاج الإعلامي يفيد بمنع ظهور مرتضى منصور إعلاميا بعد سبه لأحد المحاميين اللذين تولوا قضية الأولتراس.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "لا يوجد شيء من هذا القبيل، وكل هذه شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "مرتضى منصور سيظهر إعلاميا على الفضائيات بشكل طبيعي، وهذه الأنباء كاذبة".