منتخب مصر قد يواجه تونس في أسوان

يدرس اتحاد الكرة إمكانية إقامة مباراة منتخب مصر أمام تونس في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2015، خارج القاهرة.

وأوضح حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة أنه ينسق مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، للاتفاق مع الجهات الأمنية حول مكان إقامة اللقاء.

وأضاف فريد في تصريحات لقناة "CBC 2": "نفاضل بين مواجهة تونس بإستاد القاهرة أو إقامة اللقاء في أسوان".

واستضاف إستاد أسوان بعد تطويره المباراة الودية بين مصر وكينيا التي انتهت بفوز "الفراعنة" بهدف عمرو جمال يوم السبت الماضي.

ويفتتح المنتخب مشواره في التصفيات باللعب مع السنغال في داكار يوم الجمعة، ثم يستضيف تونس يوم 10 سبتمبر.