تقرير - رونالدو وراموس يعيدان للأذهان أزمة ' كاسياس-مورينيو '

(إفي): "لو كنت المسئول، لما دارت الأمور على هذا النحو".. تصريح أطلقه نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو بخصوص رحيل عدد من نجوم الفريق الذين ساهموا في التتويج بلقب دوري الأبطال العاشر المنتظر الموسم الماضي مما تسبب في زوبعة اعلامية كبيرة.
بعدها بيوم جاء الرد، من سرخيو راموس أحد الأعمدة الأساسية في انجازات الموسم الماضي بجانب رونالدو نفسه حيث قال "نحن لاعبون في ريال مدريد وعلينا احترام قوانينه".
الجميع يتذكر أزمة قائد ريال مدريد، إيكر كاسياس والمدير الفني السابق للفريق والحالي لتشيلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو حينما أجلس "القديس" على دكة البدلاء وجلب دييجو لوبيز ليعتمد عليه أساسيا، وما فعلته في الفريق.. هناك بوادر تلوح في الأفق بامكانية تكرارها.
الآن رحل لوبيز نحو ميلان وتلاه الأرجنتيني انخل دي ماريا نحو مانشستر يونايتد الإنجليزي وتشابي ألونسو نحو بايرن ميونخ الألماني وسط انتقادات ضمنية لفلورنتينو، خاصة من قبل "راقص التانجو" الذي اعتبر أن رحيله يأتي بسبب عدم انتماءه للـ"ذوق الكروي الذي يفضله شخص ما" في اشارة لرئيس الريال، فيما أوضح ألونسو أن من ضمن أسباب الرحيل نحو البوندسليجا شعوره بـ"غياب الدافع والحماس" عقب التتويج بالعاشرة.
صحيح أن الريال أبرم تعاقدات جيدة بضم الكولومبي جيمس رودريجز والألماني توني كروس والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، ولكن حتى الآن