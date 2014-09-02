أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير - رونالدو وراموس يعيدان للأذهان أزمة ' كاسياس-مورينيو '

Google+ Print
تقرير - رونالدو وراموس يعيدان للأذهان أزمة ' كاسياس-مورينيو ' تقرير - رونالدو وراموس يعيدان للأذهان أزمة ' كاسياس-مورينيو '

(إفي): "لو كنت المسئول، لما دارت الأمور على هذا النحو".. تصريح أطلقه نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو بخصوص رحيل عدد من نجوم الفريق الذين ساهموا في التتويج بلقب دوري الأبطال العاشر المنتظر الموسم الماضي مما تسبب في زوبعة اعلامية كبيرة.

بعدها بيوم جاء الرد، من سرخيو راموس أحد الأعمدة الأساسية في انجازات الموسم الماضي بجانب رونالدو نفسه حيث قال "نحن لاعبون في ريال مدريد وعلينا احترام قوانينه".

الجميع يتذكر أزمة قائد ريال مدريد، إيكر كاسياس والمدير الفني السابق للفريق والحالي لتشيلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو حينما أجلس "القديس" على دكة البدلاء وجلب دييجو لوبيز ليعتمد عليه أساسيا، وما فعلته في الفريق.. هناك بوادر تلوح في الأفق بامكانية تكرارها.

الآن رحل لوبيز نحو ميلان وتلاه الأرجنتيني انخل دي ماريا نحو مانشستر يونايتد الإنجليزي وتشابي ألونسو نحو بايرن ميونخ الألماني وسط انتقادات ضمنية لفلورنتينو، خاصة من قبل "راقص التانجو" الذي اعتبر أن رحيله يأتي بسبب عدم انتماءه للـ"ذوق الكروي الذي يفضله شخص ما" في اشارة لرئيس الريال، فيما أوضح ألونسو أن من ضمن أسباب الرحيل نحو البوندسليجا شعوره بـ"غياب الدافع والحماس" عقب التتويج بالعاشرة.

صحيح أن الريال أبرم تعاقدات جيدة بضم الكولومبي جيمس رودريجز والألماني توني كروس والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، ولكن حتى الآن إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع