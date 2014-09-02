محمد إبراهيم: أعلم ماريتيمو بسبب عبد الستار صبري

أبدى محمد إبراهيم صانع ألعاب ماريتيمو سعادة بتحقيق حلمه باللعب في أوروبا وذلك من خلال الفريق البرتغالي بعد توقيعه رسميا لمدة خمسة مواسم.

وانضم إبراهيم إلى ماريتيمو البرتغالي مقابل 400 ألف يورو حصل عليها الزمالك.

وقال إبراهيم في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البرتغالية: "سعيد للغاية لوجودي هنا، لأن اللعب في أوروبا بمثابة حلم وتحقق".

وأضاف "أعلم ماريتيمو منذ أن كان عبد الستار صبري (نجم مصر الأسبق) محترفا في صفوفه".

وتابع اللاعب "لا أود الحديث عن نفسي، دائما ما أترك هذا للأخرين .. ولكن فنيا أنا أفضل اللعب في مركز صانع الألعاب كما يقولون".

وكان عبد الستار صبري لاعبا في صفوف ماريتيمو في الفترة من 2002 حتى 2003، ولعب 15 مباراة سجل خلالها هدفا، بعد انضمامه من بنفيكا.