“القاهرة والناس” توقف بث برنامج «الراقصة» للمرة الثانية

أصدرت إدارة قناة القاهرة والناس، بيانًا تؤكد تأجيل بث برنامج الراقصة والذي تقدمه الراقصة دينا مع والكاتب تامر حبيب والفنانة فريال يوسف.

وجاء نص البيان كالآتي: اعتادت القاهرة والناس أن تشارك مصر أحداثها بحلوها ومرها، بأحزانها وأفراحها، وحين تتوالى أحداث الإرهاب التي يذهب ضحيتها أبناء مصر وآخرها ذلك الحدث المؤلم الذي أزهق أرواح إحدى عشرة نفسًا بريئة، فلا تملك القاهرة والناس سوى أن تضع علامة الحداد على شاشتها عزاء ومواساة لهؤلاء الضحايا الأبرياء، وامتدادًا لذلك تعلن القناة عن إعادة النظر في عرض البرنامج الترفيهي الذي حرصت القناة على أن يكون مصدرًا للبهجة الراقية، وتأكيدًا لفن مصري أصيل يشاركنا أفراحنا وكل مناسباتنا الطيبة، فنًا يتلهف إليه العالم ويفتح له مدارس وأكاديميات، والتزامًا من هذه المبادئ، ترجئ إدارة القناة إذاعة برنامج الراقصة، كما أرجأته من قبل في مثل هذه الظروف.

برنامج الراقصة أثار جدلًا واسعًا عقب عرض أولى حلقاته على قناة القاهرة والناس، وتلقى مكتب المستشار هشام بركات، النائب العام، أربعة بلاغات تطالب بوقف عرضه .