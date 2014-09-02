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فرنسا ضيف شرف مهرجان الإسكندرية السينمائي.. ونور الشريف أبرز المكرمين

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فرنسا ضيف شرف مهرجان الإسكندرية السينمائي.. ونور الشريف أبرز المكرمين فرنسا ضيف شرف مهرجان الإسكندرية السينمائي.. ونور الشريف أبرز المكرمين

مهرجان إسكندرية- أرشيفية

أعلنت اليوم الثلاثاء، إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط،  عن تفاصيل الدورة الـ30 للمهرجان برئاسة  الناقد الأمير أباظة .

وأشارت إدارة المهرجان خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم،  إلى أن ضيف شرف المهرجان هى دولة فرنسا، وعدد الدول المشاركة 27  يشاركون  بـ 125 فيلمًا في مسابقات المهرجان الثلاثة، بالفترة من 10 لـ 15 سبتمبر الجاري.

وأوضح  الأمير أباظة أنه  سيتم تكريم عدد من  الفنانين من الدول الأوربية والعربية المطلة علي حوض البحر المتوسط، والنجوم المصريين كالمخرج يوسف شاهين ونور الشريف ومحمد منير ونادية الجندي وغيرهم.

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