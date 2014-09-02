ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات الآبار الزراعية بالوادي الجديد‎

تمكنت مباحث قسم شرطة الخارجة برئاسة العميد صبري غازي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في سرقة مهمات الآبار الزراعية و هم ع. ر. ع 21 عاما، عاطل، و. ص. ع 17 عاما عاطل،و.م. ع. ح 17 عاما عاطل بحوزتهم كمية كبيرة من كابلات محركات الآبار وبطاريات تشغيل مواتير غواطس الآبار وتروسيكل وكوابل اتصالات مسروقة من أبراج المحمول بمدينة الخارجة.

وبمواجهه المتهمين بالمضبوطات، اعترفوا بوقائع السرقة كما اعترفوا على متهم في أعمال السرقة يدعى “ع. ح. ع، عاطل، ومقيم الخارجة و سبق اتهامه في 20 قضية سرقة و تم القبض عليه بحوزته كابلات تشغيل الآبار وتم تحرير المحضر رقم 3771 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014 وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيقات.