أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات الآبار الزراعية بالوادي الجديد‎

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات الآبار الزراعية بالوادي الجديد‎ ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات الآبار الزراعية بالوادي الجديد‎

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث قسم شرطة الخارجة برئاسة العميد صبري غازي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في سرقة مهمات الآبار الزراعية و هم ع. ر. ع 21 عاما، عاطل، و. ص. ع 17 عاما عاطل،و.م. ع. ح 17 عاما عاطل بحوزتهم كمية كبيرة من كابلات محركات الآبار وبطاريات تشغيل مواتير غواطس الآبار وتروسيكل وكوابل اتصالات مسروقة من أبراج المحمول بمدينة الخارجة.

وبمواجهه المتهمين بالمضبوطات، اعترفوا بوقائع السرقة كما اعترفوا على متهم في أعمال السرقة يدعى “ع. ح. ع، عاطل، ومقيم الخارجة و سبق اتهامه في 20 قضية سرقة و تم القبض عليه بحوزته كابلات تشغيل الآبار وتم تحرير المحضر رقم 3771 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014 وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا