بالصور.. مستشفى الطلاب تواصل الكشف الطبي على المستجدين بجامعة جنوب الوادى

تواصل مستشفى الطلاب بالجامعة، إجراءات الكشف الطبي على الطلاب المستجدين والمرشحين للقبول بكليات الجامعة حيث تم الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على طلاب كليات الطب البشرى وطب الأسنان والهندسة والطب البيطري والعلوم والآثار والإعلام والتربية عام وتعليم ابتدائي وطفولة ويتم في الأيام القادمة استكمال باقي كليات الجامعة وفروعها وعلى جانب أخر تم انعقاد لجنة الكشف الطبي على الطلاب المعاقين والمتقدمين للالتحاق بكليات الآداب والحقوق والتجارة دون شرط المجموع وتم مناظرة الطلاب بمستشفى الطلاب بواسطة لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

وتم قبول ستة طلاب بكليات الآداب والتجارة وتحويل عدد 3 طلاب لإجراء فحوصات بمستشفى قنا الجامعي بنما تخلف طالب واحد عن الحضور وقد صرح دكتور ياسر مغربي مدير الإدارة الطبية، بأنه بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة فانه يتم الكشف الطبي على الطلاب بصفة استثنائية في حالة حضورهم من محافظات بعيدة تيسيرا لهم ولأولياء أمورهم كما يتم توقيع الكشف الطبي لطلاب محافظتي الأقصر والبحر الأحمر فى نفس اليوم المحدد لكليات الجامعة بالمحافظتين بدلا من سفرهم الى قنا كما وجه شكر خاص لإدارة الأمن الجامعي للمجهود التي تقوم به في تنظيم الطلاب والمحافظة على الأمن أثناء الكشف الطبي.