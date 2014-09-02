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ناهد السباعي تبدأ تصوير الفيلم القصير «حار جاف صيفاً»

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ناهد السباعي تبدأ تصوير الفيلم القصير «حار جاف صيفاً» ناهد السباعي تبدأ تصوير الفيلم القصير «حار جاف صيفاً»

 

ناهد السباعي

تبدأ الفنانة ناهد السباعي تصوير مشاهدها في الفيلم القصير حار جاف صيفاً للمخرج شريف البنداري، والذي من المقرر أن ينتهي من تصوير الفيلم بالكامل بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

وكان مشروع فيلم حار جاف صيفاً قد فاز في شهر فبراير الماضي بجائزة مؤسسة روبرت بوش ستيفتونغ السينمائية الألمانية للفيلم الروائي القصير، والتي يبلغ قدرها 60 ألف يورو، حيث تعطي المؤسسة جوائز مادية لمشروعات الأفلام من العالم العربي ضمن فئات فيلم التحريك القصير، الوثائقي، والفيلم الروائي القصير، حيث حصل المخرج شريف البنداري على الجائزة ضمن ملتقى برلين للمواهب الذي أقيم على هامش مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وبالإضافة إلى هذا، تستمر ناهد السباعي في تصوير مشاهد دورها بفيلم سكر مر للمخرج هاني خليفة، مع النجوم الشباب أحمد الفيشاوي، أيتن عامر وهيثم أحمد زكي، حيث تقوم ناهد بدور امرأة مسيحية متزوجة وتمر ببعض المشكلات مع زوجها.

وتشارك ناهد السباعي في الوقت الحالي أيضاً في فيلم يوم للستات للمخرجة كاملة أبو ذكري والنجمة إلهام شاهين التي تقوم بإنتاج الفيلم، إضافة للمشاركة في بطولته مع الممثلين البارزين محمود حميدة وفاروق الفيشاوي، ويناقش الفيلم علاقة المرأة بالقيود العديدة المفروضة عليها، ومحاولة عدد من السيدات والفتيات أن يحصلن على حريتهن ليوم واحد فقط، وتؤدي ناهد دور فتاة لديها تأخر ذهني، حيث ينمو جسدها بصورة أسرع من عقلها.

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