بالصور.. وزير الصحة يقيل مدير مستشفى مدينة نصر بسبب واقعة الثعابين

قام الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ، مساء اليوم ، بزيارة مفاجئة لمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى ، للوقوف على صحة المعلومات التى ترددت فى بعض وسائل الاعلام حول وجود ثعابين بالقرب من وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى .

وتفقد الوزير خلال الزيارة وحدة الغسيل الكلوى للوقوف على مستوى الاداء والتاكد من تطبيق معايير الجودة ، وعنف العاملين بوحدة الغسيل الكلوى على مستوى نظافة الوحدة , وأصدر قرارا باقالة مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى وكلف نائبة بالقيام بعمله لمدة 3 أشهر ، وذلك على خلفية واقعة ” الثعابين ” ، وتلقيه تقارير من لجان الطب الوقائي والتفتيش الفنى التى قامت بالمرور المفاجئ على المستشفى اليوم بتعليمات منه.

وافادت بوجود قصور شديد فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ، واﻹهمال وعدم الالتزام من ادارة المستشفى بمعايير السلامة والصحة المهنية واشتراطات مكافحة العدوى.مطالبا مدير المستشفى الجديد بتقديم تقرير يومى له عن مستوى الاداء بالمستشفى ، حتى تعود الى سابق سمعتها الطيبة فى تقديم خدمات صحية لعدد كبير من المرضى .

وشدد الوزير على ضرورة العمل باجتهاد وذلك للحصول على رضاء المرضى عن مستوى الخدمة.

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