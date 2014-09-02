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بالصور.. وزير الصحة يقيل مدير مستشفى مدينة نصر بسبب واقعة الثعابين

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بالصور.. وزير الصحة يقيل مدير مستشفى مدينة نصر بسبب واقعة الثعابين بالصور.. وزير الصحة يقيل مدير مستشفى مدينة نصر بسبب واقعة الثعابين

وزير الصحة خلال زيارة مستتشفى مدينة نصر للتأمين الصحى

قام الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ، مساء اليوم ، بزيارة مفاجئة لمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى ، للوقوف على صحة المعلومات التى ترددت فى بعض وسائل الاعلام حول وجود ثعابين بالقرب من وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى .

وتفقد الوزير خلال الزيارة وحدة الغسيل الكلوى للوقوف على مستوى الاداء والتاكد من تطبيق معايير الجودة ، وعنف العاملين بوحدة الغسيل الكلوى على مستوى نظافة الوحدة , وأصدر قرارا  باقالة مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى وكلف نائبة بالقيام بعمله لمدة 3 أشهر ، وذلك على خلفية واقعة ” الثعابين ” ، وتلقيه تقارير من لجان الطب الوقائي والتفتيش الفنى التى قامت بالمرور المفاجئ على المستشفى اليوم بتعليمات منه.

وافادت بوجود قصور شديد فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ، واﻹهمال وعدم الالتزام من ادارة المستشفى بمعايير السلامة والصحة المهنية واشتراطات مكافحة العدوى.مطالبا مدير المستشفى الجديد بتقديم تقرير يومى له عن مستوى الاداء بالمستشفى ، حتى تعود الى سابق سمعتها الطيبة فى تقديم خدمات صحية لعدد كبير من المرضى  .

وشدد الوزير على ضرورة العمل باجتهاد وذلك للحصول على رضاء المرضى عن مستوى الخدمة.
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