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الفريق أول صدقى صبحى يلتقى برئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى

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الفريق أول صدقى صبحى يلتقى برئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى الفريق أول صدقى صبحى يلتقى برئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى

التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكى برئاسة النائب هوارد ماكيون رئيس لجنة القوات المسلحة بالمجلس الذى يزور حالياً .

تناول اللقاء تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة وبحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

وأعرب الوفد الأمريكى عن دعم بلاده لمصر فى حربها ضد الإرهاب والتأكيد على التعاون مع كافة دول المنطقة لمواجهة المخاطر والتهديدات التى تشكلها التنظيمات والجماعات الإرهابية على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال نائب السفير الأمريكى بالقاهرة

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