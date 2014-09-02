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وزير الصحة يُعنف العاملين بوحدة الغسيل الكلوي بـ«التأمين الصحي»

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فاجأ الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، العاملين بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى بزيارة، الثلاثاء؛ للوقوف على صحة المعلومات التى ترددت فى بعض وسائل الإعلام حول وجود ثعابين بالقرب من وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى، وقال إنه شعر بخيبة أمل فى مستشفى يعد من أكبر مستشفيات التأمين الصحى فى .

وتفقد الوزير خلال الزيارة وحدة الغسيل الكلوى للوقوف على مستوى الأداء والتأكد من تطبيق معايير الجودة، ووجه تعنيفا للعاملين بالوحدة، بسبب مستوى نظافة الوحدة مطالبا مدير المستشفى الجديد بتقديم تقرير يومى له عن مستوى الأداء، حتى تعود المستشفى إلى سابق سمعتها الطيبة فى تقديم خدمات صحية لعدد كبير من المرضى.

وشدد وزير الصحة على ضرورة العمل باجتهاد وذلك للحصول على رضاء المرضى عن مستوى الخدمة.

كان وزير الصحة أصدر قرارا بإقالة مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى وكلف نائبه بالقيام بعمله لمدة 3 أشهر، على خلفية واقعة «الثعابين»، وتلقيه تقارير من لجان الطب الوقائي والتفتيش الفنى التى قامت بالمرور المفاجئ على المستشفى اليوم بتعليمات منه، وأفادت بوجود قصور شديد فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، وعدم الالتزام من إدارة المستشفى بمعايير السلامة والصحة المهنية واشتراطات مكافحة العدوى.

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