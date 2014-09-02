أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

السفير المصري بأستراليا يلتقي أعضاء لجنة برلمانية

  • مصر
  • 9
Google+ Print

التقي سفير لدى أستراليا، السفير حسن الليثي، الثلاثاء، مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والتجارة بالبرلمان الأسترالى؛ حيث استعرض تطورات الوضع السياسى فى مصر.

وأكد السفير الليثي عزم مصر على المضي قدما في مسيرة التحول الديمقراطي، مشددا على أن مصر عازمة على التخلص من الإرهاب، وأنها تتطلع للحصول على دعم أصدقائها وشركائها، خاصة أن الجميع ليس بآمن من العنف والتطرف، بما فيهم أستراليا.

وأشار إلى المشاريع القومية التى تنوى مصر تنفيذها خلال الفترة القادمة كاستصلاح مليون فدان، ومشروع توسعة وتطوير قناة السويس.

وتطرق السفير الليثى، خلال اللقاء، إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما تموج به المنطقة من صراعات ونزاعات، وظهور للجماعات المتطرفة فى عدد من الدول، مؤكدا أن مصر متيقظة للمحاولات التى تستهدف أمنها القومى.

ومن جانبهم، أثنى أعضاء اللجنة على الدور المصرى لوقف العنف ونزع فتيل الأزمة فى غزة، بما كان له بالغ الأثر في وقف سفك دماء الأشقاء الفلسطينيين الأبرياء.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي

قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي

ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل

ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل