السفير المصري بأستراليا يلتقي أعضاء لجنة برلمانية

التقي سفير مصر لدى أستراليا، السفير حسن الليثي، الثلاثاء، مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والتجارة بالبرلمان الأسترالى؛ حيث استعرض تطورات الوضع السياسى فى مصر.

وأكد السفير الليثي عزم مصر على المضي قدما في مسيرة التحول الديمقراطي، مشددا على أن مصر عازمة على التخلص من الإرهاب، وأنها تتطلع للحصول على دعم أصدقائها وشركائها، خاصة أن الجميع ليس بآمن من العنف والتطرف، بما فيهم أستراليا.

وأشار إلى المشاريع القومية التى تنوى مصر تنفيذها خلال الفترة القادمة كاستصلاح مليون فدان، ومشروع توسعة وتطوير قناة السويس.

وتطرق السفير الليثى، خلال اللقاء، إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما تموج به المنطقة من صراعات ونزاعات، وظهور للجماعات المتطرفة فى عدد من الدول، مؤكدا أن مصر متيقظة للمحاولات التى تستهدف أمنها القومى.

ومن جانبهم، أثنى أعضاء اللجنة على الدور المصرى لوقف العنف ونزع فتيل الأزمة فى غزة، بما كان له بالغ الأثر في وقف سفك دماء الأشقاء الفلسطينيين الأبرياء.