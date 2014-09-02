أحد شباب «زواج المثليين» يكشف حقيقة الفيديو

قال أحد الشبابٌ المشارك في فيديو «زواج المثليين في مصر»، إن الفيديو «هزار، وكنا في عيد ميلاد واحد صاحبنا»، مؤكدا: «الفيديو قديم ومش عارف ظهر ليه في الوقت ده».

وأوضح الشاب في مداخلة هاتفية على قناة «روتانا مصرية»: «لسنا من الشواذ، وتداول الفيديو بشكل كبير خرب بيوتنا».

وتابع: «ده كان عيد ميلاد لواحد صاحبي عزيز عليا، وصورنا عيد الميلاد، احنا متضايقين جدًا من اللي اتقال على الفيديو».

وأشار إلى أن «صاحبه كان عايز دبلة فضة وجبنهاله هدية، والناس فهمت الموضوع خطأ، والتورتة أنا اللي جايبها، واستحالة نكون مثليين''، مؤكدًا وجود بنات في المركب لم يظهرن في الفيديو.

وعن القبلات في الفيديو، قال الشاب: «الموضوع مش مرتب، ومش مقصود، والناس فهمتنا غلط، ومستحيل أفكر أهزر إني أكون من المثليين».