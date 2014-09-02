أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

أحد شباب «زواج المثليين» يكشف حقيقة الفيديو

  • مصر
  • 6
Google+ Print

قال أحد الشبابٌ المشارك في «زواج المثليين في »، إن الفيديو «هزار، وكنا في عيد ميلاد واحد صاحبنا»، مؤكدا: «الفيديو قديم ومش عارف ظهر ليه في الوقت ده».

وأوضح الشاب في مداخلة هاتفية على قناة «روتانا مصرية»: «لسنا من الشواذ، وتداول الفيديو بشكل كبير خرب بيوتنا».

وتابع: «ده كان عيد ميلاد لواحد صاحبي عزيز عليا، وصورنا عيد الميلاد، احنا متضايقين جدًا من اللي اتقال على الفيديو».

وأشار إلى أن «صاحبه كان عايز دبلة فضة وجبنهاله هدية، والناس فهمت الموضوع خطأ، والتورتة أنا اللي جايبها، واستحالة نكون مثليين''، مؤكدًا وجود بنات في المركب لم يظهرن في الفيديو.

وعن القبلات في الفيديو، قال الشاب: «الموضوع مش مرتب، ومش مقصود، والناس فهمتنا غلط، ومستحيل أفكر أهزر إني أكون من المثليين».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي

قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي

ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل

ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل