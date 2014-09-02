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إيهاب توفيق وبساطة بختام مهرجان القلعة الخميس المقبل

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إيهاب توفيق وبساطة بختام مهرجان القلعة الخميس المقبل إيهاب توفيق وبساطة بختام مهرجان القلعة الخميس المقبل

إيهاب توفيق

تختتم مساء الخميس 4 سبتمبر فعاليات الدورة الـ 23 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء حيث تقام ثلاثة حفلات تبدأها فرقة بساطة فى الثامنة مساء على مسرح المحكى 1 حيث تقدم حفلا يتضمن عددا من الاغانى الخاصة بالفرقة التى تحمل الطابع الاجتماعى المصرى المعاصر منها جنب الحيط ، الكتكوت ، الحقينى ، بونبوناية ، ابلة فضيلة ، امسك حرامي والخروف.

في العاشرة مساء على مسرح المحكى 2 يقدم ايهاب توفيق عدداً من اغانيه الخاصة منها يا اسمرانى ، على كيفك ميل ، انتى مش عارفة حاجه ، ملهومش فى الطيب ، النصيب غلاب ، الله عليك يا سيدى ، سحرانى ، اجمل حب ، الله يكون فى عونك ، العالم منتهاش ، تترجى فيا ، عدى الليل ، مراسيل بالاضافة الى كوكبة من اغانى كارم محمود ، محمد عبد المطلب ، سيد مكاوى ، محمد قنديل وموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب .

وفى الثامنة مساء على المسرح المكشوف بالاوبرا تقدم المطربة أمثال وفرقتها حفلاً يتضمن نخبة مختارة من روائع زمن الفن الجميل لكبار المطربات منهن ام كلثوم ، وردة ، فايزة احمد ، هدى سلطان ، حورية حسن ، عليا التونسية ونجاة .

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