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أمن الأقصر يضبط 5 آلاف قرص مخدر بحوزة عاطلين بمركز إسنا‎

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أمن الأقصر يضبط 5 آلاف قرص مخدر بحوزة عاطلين بمركز إسنا‎ أمن الأقصر يضبط 5 آلاف قرص مخدر بحوزة عاطلين بمركز إسنا‎

 

أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر، في القبض على عاطلين بحوزتهما 5 آلاف قرص مخدر “ترامادول” بقصد الاتجار، وذلك حال بمركز إسنا جنوب المحافظة.

تلقى اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر إخطارا بالواقعة من العميد أحمد شتا رئيس مباحث الجنائية بالمديرية.

كانت قد وردت معلومات لدي العقيد محمد بهاء وكيل فرع البحث الجنائي بإسنا تفيد قيام كل من “محمد. م. ق” 33 سنة، عاطل، مقيم بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، و “علي . م . أ” 50 سنة عاطل، مقيم بذات الناحية بالاتجار في المواد المخدرة داخل مدينة إسنا.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهما 5 آلاف قرص مخدر ومبلغ مالي قدره 2500 جنيه و عدد 2 تليفون محمول.

وبمواجهة المتهمين بما اسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتفين لتسهيل الاتصال بالعملاء.

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات باشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.

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