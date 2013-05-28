Kate Middleton صاحبة أجمل شعر

تجذب "كيت ميدلتون" الأنظار، ليس فقط بفضل ملابس الحمل الرائعة التي ترتديها، بل أيضاً بشعرها اللمّاع.

ففي الواقع، أظهر مسح أجرته شركة "كراستاز" Kerastase، وشمل ألفي امرأة أنّ "كيت ميدلتون" تتمتِع بأجمل شعر والأكثر صحّةً. أمّا "شيريل كول" Cheryl Cole فاحتلّت المرتبة الثانية و"هولي ويغمن" Huli Wigmen الثالثة!

وأظهر المسح أيضاً أنّ 70% من النساء يرغبن في الحصول على جدايل أكثر كثافةً. وإجابةً عن سؤالٍ حول ما قد يُغيّرن إن تسنّت لهنّ الفرصة، أجاب 40 % أنّهنّ يحلمن بشعرٍ طويل وكثيف. وصرّح سفير علامة مستحضرات العناية بالشعر "لوك هيرشين" Harshan أنّ معظم النساء سيتمكّن من الشعور أنّهن معنيّات بنتائج هذا المسح، وأضاف أنّ معظم النساء لا يعثرنا على تسريحاتهنّ المثاليّة حتّى أواخر سنيّ المراهقة، فيُحاولن مختلف الصبغات، ويختبرن مختلف القصّات، ويستعملن مختلف الوسائل، مثل المجفّف ومكواة الشّعر، للحصول على تسريحة معيّنة.

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر المسح أنّ معظم النساء يشعرن أنّ شعورهنّ تتألّق أكثر في سنّ التاسعة والعشرين، فيما امرأة من أصل عشرة نساء تعترف أنّها تندم على ثلاث تسريحات جرّبتها في حياتها.

ووفقاً لسفير العلامة، عندما تبلغ النساء سنّ الثلاثين وأكثر، يشعرن بالحاجة إلى صرف المزيد من الأموال على شعورهنّ، من أجل الاعتناء به عبر اللجوء إلى العلاج الصحيح.