“الفلاحين والمنتجين الزراعيين” تطالب السيسى بالاحتفال بعيد الفلاح فى قناة السويس

طالب الحاج فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاحتفال مع الفلاح المصرى بأعياد الفلاح، على أرض مشروع قناة السويس الجديدة، ليتأكد الفلاح المصرى أنه أحد أهم الشركاء فى التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، جاءت هذه التصريحات على هامش زيارة وفد النقابة لموقع الحفر لقناة السويس الجديدة، والذى تقدمه النقيب فريد واصل، ورضا الغرباوى، الأمين العام للنقابة، وعادل شعبان، أمين الصندوق، ومهدى أبوسالم، المستشار الإعلامى للنقابة، من زيارة موقع حفر القناة الجديد.

من جانبه أوضح واصل، أن حضور وفد من الفلاحين، أرادوا به توصيل رسالة للمسئولين، والتأكيظ على استعدادهم للمشاركة فى أعمال إنشاء القناة التى ستكون فاتحة الخير على مصر خلال الفترة المقبلة.

فيما أكد رضا الغرباوى، أمين عام النقابة، أن الفلاح المصرى جاهز لتلبية النداء، ولو كلفه الأمر الحفر بيده فى الرمال، بالتوازى مع معدات الحفر المختلفة، واتفق مع مطلب فريد واصل، بدعوة الرئيس السيسى للاحتفال بأعياد الفلاح داخل موقع إنشاء قناة السوبس الجديدة.

ودعا عادل شعبان، أمين الصندوق، جميع فئات المجتمع المصرى، لزيارة الموقع، لمشاهدة الإصرار والجدية التى يتعامل بها العاملون بالمشروع، ومشاركتهم بعض الأوقات وحثهم على أن المصريين يساندون المشروعات القومية.

وأما مهدى أبوسالم، المستشار الإعلامى للنقابة، فأكد أن الروح القتالية التى شاهدوا عليها العاملين بالمشروع، من قادة وضباط وجنود الجيش المصرى، والمدنيين، تبعث برسالة للعالم بأن الإصرار والتحدى، هما السبيل الأوحد للتقدم والرقى، وسط بعض الدعوات التى تشكك فى عظمة المشروع.

وطالب مؤسسات الدولة، بتنظيم الرحلات الترفيهية، إلى موقع الحفر، ليقف الجميع على أهمية المشروع القومى، الذى سيكون طوق النجاه للاقتصاد المصرى.